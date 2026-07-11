계엄 당시 위기조치반 소집 등 혐의…13일 영장심사

[헤럴드경제=정목희 기자] ‘3대 특검’ 이후 남은 의혹을 수사 중인 권창영 2차 종합특별검사팀이 내란 가담 의혹을 받는 강호필 전 육군 지상작전사령관의 신병 확보에 나섰다.

11일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 강 전 사령관에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 13일 서울중앙지법에서 열린다.

강 전 사령관은 비상계엄 선포 이후 지상작전사령부 내 상황실 구성에 관여하고, 위기조치반과 사령부 전 간부 소집을 지시하는 등 계엄 실행에 가담한 혐의를 받고 있다.

특검은 강 전 사령관이 지휘하던 지상작전사령부가 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 직후인 2024년 12월 3일 오후 10시 36분 음성동보 시스템을 통해 위기조치반을 소집한 점 등을 주목하고 있다.

특검은 강 전 사령관이 계엄 실행 이전부터 관련 논의에 참여했을 가능성도 들여다보고 있다.

여인형 전 국군방첩사령관은 지상작전사령관과 특수전사령관, 수도방위사령관, 방첩사령관을 축약해 ‘ㅈㅌㅅㅂ’이라고 지칭하며 “ㅈㅌㅅㅂ의 공통된 의견임”, “4인은 각오하고 있음”, “적 행동이 먼저임. 전시 또는 경찰력으로 통제 불가 상황이 와야 함”, “호기를 잡도록, 오판하지 않도록 직언드림”이라는 메모를 적었다.

이 중 강 전 사령관을 제외한 곽종근 전 특수전사령관, 이진우 전 수도방위사령관, 여인형 전 방첩사령관은 모두 내란중요임무종사 혐의로 재판받고 있다.

강 전 사령관은 비상계엄을 사전에 알지 못했고, 계엄 실행에도 관여한바 없다는 입장을 고수하며 혐의를 부인하고 있다.