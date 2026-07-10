전국 온·오프라인 가맹점 대상 사용처 확대 새 브랜드 아이덴티티(BI) 공개

[헤럴드경제=경예은 기자] 쿠팡이 올 하반기 온·오프라인을 아우르는 결제 서비스 ‘로켓페이’를 출시한다고 10일 밝혔다. 기존 쿠팡과 쿠팡플레이, 쿠팡이츠 등에서 제공하던 쿠팡페이 결제 서비스를 오프라인과 쿠팡 외 가맹점으로 확대하는 것이다.

로켓페이는 은행 계좌와 신용·체크카드, 충전금 등 다양한 결제 수단 연동을 지원할 예정이다. 복수의 결제 인증 방식도 제공해 이용 편의성과 보안을 강화한다는 방침이다.

아울러 쿠팡은 연간 수십조원 규모의 결제 트래픽을 운영해 온 경험을 바탕으로 365일 24시간 실시간 이상결제 모니터링 체계를 구축하고 장애 발생 시 대응 역량도 갖췄다고 설명했다.

서비스 확대에 맞춰 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)도 공개했다. ‘로켓’을 브랜드명과 심볼에 직접 활용해 빠른 혁신과 이용자 편의성을 강조했다.

쿠팡 관계자는 “로켓페이는 쿠팡 안의 결제를 넘어 고객의 일상 어디에서나 사용할 수 있는 생활 결제 수단으로 진화한 것”이라며 “어디에서 사용하더라도 큰 혜택을 제공하는 고객 중심 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

한편 로켓페이는 온라인 가맹점 서비스를 시작으로 향후 오프라인 결제까지 순차적으로 확대될 예정이다.