[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 안도걸 국회의원(광주 동남을)이 AI 시대 핵심기술인 광반도체 산업을 국가 전략산업으로 육성하기 위한 정책 행보에 나섰다.

안 의원은 10일 광주 ㈜오이솔루션에서 한국광융합산업진흥회와 공동으로 ‘광주 국가 미래첨단 반도체 생산기지 구축을 위한 광반도체 기업 간담회’를 열고 기업과 연구기관, 지자체 관계자들과 광반도체 산업 경쟁력 강화 및 국가 지원 방안을 논의했다.

이날 간담회에는 전남광주통합특별시의회 미래산업위원회 이귀순 위원장과 오미섭 부위원장을 비롯해 고용노동부 광주고용센터, 전남광주통합특별시, 한국광기술원, 고등광기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국전자기술연구원, 한국생산기술연구원, 광주과학기술원, 조선대학교, 조선이공대학교, 미래포토닉스상생협의회, 한국광융합산업진흥회 및 지역 광반도체 기업 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 간담회에 앞서 ㈜오이솔루션의 광트랜시버 생산시설과 클린룸을 둘러보며 지역 광반도체 제조 기반과 생산 역량을 확인했다.

간담회에서는 한국전자통신연구원 강현서 호남권연구본부장이 ‘광반도체 기술 및 미래 전망’을 발표했고, 한국광융합산업진흥회 박정선 센터장이 반도체 전문인력 양성과 향후 추진 과제를 소개했다.

간담회에서는 AI 데이터센터 확산으로 초고속·저전력 데이터 전송 기술 수요가 급증하는 가운데 광인터커넥트와 첨단패키징(Co-Packaged Optics·CPO)이 차세대 반도체 산업의 핵심 기술이라는 데 의견이 모아졌다. 참석자들은 기존 전기신호 기반 데이터 전송의 발열과 전력 소모, 신호 손실 문제를 해결하기 위해서는 광반도체 기술 개발과 산업 생태계 조성이 시급하다고 강조했다.

한국광융합산업진흥회 안신걸 상근부회장은 “AI 반도체 광인터커넥트 및 첨단패키징 핵심기술 개발과 실증사업화 지원사업을 국가 신규사업으로 반영하고, 기업들이 공동 활용할 수 있는 실증·평가 인프라 구축이 필요하다”라고 건의했다.

안도걸 의원은 “AI 시대의 경쟁력은 데이터를 얼마나 빠르고 효율적으로 처리하느냐에 달려 있으며, 이를 가능하게 하는 핵심 기술이 바로 광반도체와 광인터커넥트”라며 “광주는 광기술 연구개발 역량과 산업기반을 모두 갖춘 국내 유일의 지역으로 대한민국 광반도체 산업을 선도할 충분한 경쟁력을 갖추고 있다”고 말했다.