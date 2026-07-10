[헤럴드경제=이명수 기자] 국민의힘 장동혁 대표는 10일 “대통령과 더불어민주당, 선관위는 사실상 한 몸이자 대한민국 민주주의를 좀먹는 거대한 카르텔”이라고 비판했다.

연합뉴스에 따르면,장 대표는 이날 당 중앙여성위원회·맘(Mom) 편한 특별위원회 주최로 국회에서 열린 ‘6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회’에 참석해 “무책임하고 오만한 선관위를 이재명 대통령과 민주당이 철저히 보호하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “선관위 채용 비리 사태가 드러났을 때 국회의 진상규명을 방해하고 감사원 감사를 가로막은 장본인이 민주당이다. 선관위를 비판하면 징역 10년이라는 황당무계한 법을 만들어 무소불위 기관으로 만들려는 것도 민주당”이라고 지적했다.

이어 민주당이 선관위 특검법안을 낸 것과 관련, “특검을 받겠다고 하더니 제3자 추천 특검만 고집하고 있다. 수사 범위도 이번 지방선거로만 한정하려고 한다”며 “그렇게 해서는 어떤 진상도 제대로 규명할 수 없다”고 강조했다.

그러면서 “대통령과 민주당까지, 과거의 선거까지 특검이 제한 없이 수사할 수 있도록 해야 하지 않나. 그러려면 반드시 국민의힘이 특검을 추천해야 한다”며 “국민의힘은 ‘진짜 국민 특검’을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

국회 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회 위원장인 윤상현 의원은 “대통령과 정부는 이해당사자다. 이해당사자가 특검을 추천한다는 건 말이 안 된다”며 “이해 당사자가 없는 야당 추천 특검이 옳다. 반드시 야당 추천 특검을 쟁취하겠다”고 밝혔다.

김민수 최고위원은 토론회에 참석한 학부모들을 향해 “엄마들의 마음은 정치에 가 있지 않다. 엄마들의 마음은 오직 내 아이가 좋은 나라, 대한민국에서 아이들의 꿈을 키울 수 있는 나라를 만들어가고 싶은 데 있다”며 “국민 여러분께서 함께 일어서주시길 바란다”고 강조했다.

이날 토론회에는 장 대표와 김 최고위원을 비롯해 정희용 사무총장, 김미애 원내정책수석부대표, 박준태 당대표 비서실장 등 지도부와 윤 의원을 비롯해 당 선관위 개혁 특별위원회 위원장인 4선 박대출 의원, 김민전·서명옥 의원, 학부모 20여명이 참석했다.