[헤럴드경제=김주리 기자] 미국에서 학자금 대출 문제가 청년층을 넘어 고령층의 은퇴까지 위협하는 사회적 부담으로 번지고 있다. 대학 등록금을 마련하기 위해 받은 대출이 수십 년간 이어지거나, 자녀 학비를 대신 부담한 부모들이 은퇴 이후에도 빚을 갚는 사례가 늘면서 약 300만명의 미국 노년층이 현재도 학자금 대출을 상환 중인 것으로 나타났다.

최근 월스트리트저널(WSJ)은 ‘60대인 그들은 학자금 대출 때문에 은퇴할 수 없다’는 제목의 기사를 통해 학자금 부채가 은퇴 계획을 무너뜨리는 사례가 빠르게 증가하고 있다고 전했다.

WSJ가 소개한 크리스·캐롤린 맥컬리프 부부는 모두 60대로, 아직도 학자금 대출 상환 때문에 은퇴를 미루고 있다. 처음 빌린 금액은 11만4000달러(약 1억7000만원)였지만 복리 이자가 누적되면서 현재 남은 대출 규모는 약 50만달러(약 7억6000만원)까지 불어났다.

건강보험 회사에서 엔지니어로 근무하는 크리스는 WSJ에 “대학에 간 것을 후회한다”며 “7월부터 월 상환액이 3000달러(약 450만원)로 올라 코로나19 팬데믹 이전보다 약 세 배 늘어날 예정”이라고 말했다.

미국 교육 통계 분석 기관 에듀케이션 데이터 이니셔티브에 따르면 베이비붐 세대(62~80세)의 평균 연방 학자금 대출 잔액은 4만2780달러(약 6500만원)에 이른다.

은퇴 이후에도 이어지는 대출 상환은 고정 수입에 적지 않은 부담을 준다. 미국 사회보장국(SSA)에 따르면 2026년 1월 기준 은퇴 근로자의 평균 사회보장연금은 월 2071달러(약 310만원)다. 평균 학자금 대출 상환액인 월 390달러(약 60만원)를 적용하면 연금의 약 19%를 대출 상환에 사용해야 하는 셈이다.

특히 최근 수년간 이어진 고금리와 복리 이자 구조는 장기 차주의 부담을 더욱 키우고 있다. 원금을 상당 부분 갚았더라도 이자가 계속 불어나면서 오히려 대출 잔액이 처음보다 커지는 사례가 적지 않아, 학자금 대출이 단순한 교육비가 아닌 장기 부채로 굳어지고 있다는 지적이 나온다.

자녀 교육비를 대신 부담한 부모들의 사정도 크게 다르지 않다. WSJ에 따르면 71세 로버트 리는 29년 전 자녀 학비를 위해 6만6000달러(약 1억원)를 빌렸지만 현재도 5만1000달러(약 7700만원)를 갚아야 한다. 부모가 자녀 학비 마련을 위해 이용하는 ‘부모 학자금 대출(Parent PLUS Loan)’ 역시 고령층 부채 증가의 주요 원인으로 꼽힌다.

복잡한 상환 제도도 문제를 키우고 있다. 연방 학자금 대출은 상환 방식과 탕감 프로그램이 수차례 개편되면서 고령 차주들이 제도를 이해하거나 활용하기 어렵다는 지적이 이어진다. 에듀케이션 데이터 이니셔티브에 따르면 공공서비스 학자금 대출 탕감 프로그램은 실제 승인 문턱이 매우 높아 지난해 신청 건수의 93%가 거부됐다.

앞으로 상환 부담은 더 커질 가능성이 있다. 가디언에 따르면 2026년 7월부터 바이든 행정부가 도입했던 소득 기반 상환 제도인 SAVE 플랜이 종료되면서 700만명 이상의 차주가 새로운 상환 방식으로 옮겨야 한다. 이에 따라 월 상환액 증가와 선택 가능한 제도 축소에 대한 우려도 커지고 있다.

미국 은퇴자들의 재정 상황 역시 넉넉하지 않다. 부동산 정보 플랫폼 클레버 리얼에스테이트가 올해 1월 발표한 조사에 따르면 미국 은퇴자들은 안정적인 노후를 위해 평균 82만3800달러(약 12억5600만원)가 필요하다고 답했지만 실제 평균 저축액은 28만8700달러(약 4억4000만원)에 그쳤다.

WSJ는 학자금 대출이 더 이상 젊은 세대만의 문제가 아니라 은퇴와 노후 재정까지 흔드는 구조적 위험으로 확대되고 있다고 진단했다. 특히 복리 이자와 장기 상환 구조가 맞물리면서 원금보다 훨씬 많은 돈을 갚고도 부채에서 벗어나지 못하는 고령층이 계속 늘고 있다고 분석했다.

전문가들은 학자금 대출이 개인의 교육 투자 문제를 넘어 노동시장과 소비, 은퇴 시기까지 영향을 미치는 사회·경제적 과제로 확산하고 있다고 보고 있다. 고령 차주의 증가와 상환 기간 장기화가 이어질 경우 미국의 연금·복지 체계에도 새로운 부담 요인으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.