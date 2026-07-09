2027학년도 수시 대비 대학입시설명회 EBS 입시전문가 윤윤구 대표강사 초빙

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 9일 강서아트리움에서 열린 ‘2027학년도 수시 대비 대학입시설명회’를 찾아 수험생과 학부모를 격려했다.

진 구청장은 ”저 역시 두 아이를 대학에 보낼 때 입시 정보지를 보며 형광펜으로 중요한 부분을 표시했던 기억이 난다“며 ”입시 제도의 변화 추이를 분석하고 최신 정보를 찾아보며 여느 부모들과 똑같이 자녀의 대학 입학을 걱정했던 시절이 있었다“고 수험생 부모들의 고충에 공감했다.

이어 ”입시는 정보력 싸움이라고 할 만큼 입시 환경이 빠르게 변화하고 있다“며 ”오늘 설명회를 통해 개인별 맞춤형 입시 전략을 세우고, 학생 모두가 원하는 대학에 착 붙기를 기대한다“고 말했다.

구는 빠르게 변화하는 입시 제도에 발맞춰 수험생과 학부모에게 최신 정보를 제공하고, 개인별 맞춤형 대입 전략 수립을 지원하기 위해 이번 설명회를 개최했다.

설명회는 수험생과 학부모 등 130여 명이 참석한 가운데 2시간 동안 진행됐다.

EBS 입시전략 대표 강사이자 교육부 교육정책 자문 위원으로 활동 중인 윤윤구 강사가 나서 최신 입시 흐름 분석, 성공적인 수시 대응 방안, 대학별 전형 특징 등 성공적인 수시 지원을 위한 다양한 정보를 제공했다.