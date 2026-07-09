농업 생산성·농식품 교역 확대 추진

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 몽골이 이재명 대통령 몽골 국빈 방문을 계기로 10년만에 식량안보와 스마트농업 분야 협력을 확대하기로 했다.

농림축산식품부는 송미령 장관이 9일 한·몽골 정상이 임석한 가운데 이같은 내용이 담긴 ‘식품 및 농업 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)’을 개정 체결했다고 밝혔다.

지난 2016년 양해각서를 체결한지 10년 만이다. 앞서 송 장관은 지난 8일 몽골 울란바토르에서 이데르바트 차강후 식량농업경공업부 장관과 만나 농업 생산성 향상과 농식품 교역 확대를 위한 협력 방안을 논의했다.

농식품부에 따르면 한국과 몽골은 1990년 수교 이후 교역 규모를 꾸준히 확대해왔으며, 2021년 전략적 동반자 관계를 수립한 이후 교류를 강화해왔다.

양국은 농업 분야에서도 2004년부터 7차례 농업공동위원회를 열어 농업·농촌 정책을 공유하고 축산물 가공, 수의 진료, 채소 생산 등 분야에서 협력 사업을 추진해왔다.

송 장관은 “몽골은 최근 젊은 층을 중심으로 K-푸드에 대한 관심이 높아지고 있고 신선 농산물 등 수출 확대 가능성이 큰 시장”이라며 “이번 방문을 계기로 양국 간 농식품 교역이 한층 확대되기를 기대한다”고 말했다.