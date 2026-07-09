[헤럴드경제=나은정 기자] 경북 경주의 테마파크 경주월드에서 대형 관람차 객차가 추락하는 사고가 발생했다.

9일 경주월드에 따르면 이날 오전 11시 20분쯤 경주월드 내 대형 관람차 ‘타임라이더’에서 객차 1대가 궤도를 이탈해 추락하는 사고가 났다.

사고 당시 추락한 객차는 탑승객 없이 비어 있었으나, 떨어지는 과정에서 관람객 5명이 탄 다른 객차와 충돌한 것으로 파악됐다.

다행히 사고를 이들은 크게 다치지 않고 병원 치료를 받은 것으로 전해졌다.

사고 직후인 낮 12시쯤에는 X(옛 트위터) 등 소셜미디어에 “경주월드 관람차가 떨어졌다”는 내용의 게시물이 잇따라 올라왔다.

공개된 사진에는 타임라이더 아랫 부분에서 객차 한 대가 궤도를 벗어난 채 기울어 매달려 있는 모습이 담겼다.

경주월드는 사고 발생 직후 타임라이더 운행을 전면 중단하고 안전 조치에 나섰다.

또 해당 놀이기구를 제작한 스위스 업체와 연락해 사고 원인을 조사하는 한편, 정확한 원인 규명과 함께 재발 방지 대책을 마련할 계획이라고 밝혔다.