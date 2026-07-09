- 임직원 참여형 사회공헌 성과 인정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정보통신기획평가원(IITP)이 국립대전현충원 묘역관리와 호국보훈 문화 확산 공로로 ‘국가보훈부장관 감사패’를 수상했다.

IITP는 2019년 국립대전현충원과 ‘1사1묘역 가꾸기’ 결연 협약을 체결한 매년 묘역정화 봉사활동을 지속적으로 펼쳐나가고 있다.

최근 3년간 총 39회, 84시간에 걸쳐 묘역정화 활동을 실시했으며, 이를 통해 국가유공자의 숭고한 희생을 기리고 보훈 가치 확산에 기여한 점이 높이 평가됐다.

IITP는 AI·ICT R&D 전문기관으로서 ESG 경영 실천 및 사회적 가치 실현을 위해 기관의 전문성을 활용한 지역상생 활동과 임직원의 참여형 사회공헌 체계를 구축해 운영하고 있다.

2025년 8월부터 기존 매점을 가치플러스 사회적협동조합이 운영하는 ESG 실천형 매점으로 전환해 장애인 및 경력단절 여성 등 취약계층 고용을 실천하고 있다. 또한 사회적기업의 공공판로 개척을 지원하는 등 공공 부문에서 선도적인 ESG 경영 모델을 구축하고, 지역사회와 함께 지속가능한 사회적 가치를 실현해 나가고 있다.

홍진배 IITP 원장은 “이번 수상은 임직원들이 국가를 위해 희생·헌신하신 분들의 숭고한 나라사랑 정신을 기리기 위해 지속적으로 참여해 온 결과”라며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.