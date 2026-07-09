RE100 산단 전담부서 연구용역…“특별법 제정 후 신속히 사업 착수”

[헤럴드경제=배문숙 기자] 이재명 정부가 국정과제인 재생에너지 자립도시(RE100 산업단지) 조성에 속도를 낸다.

9일 나라장터에 따르면 산업통상부는 이날 ‘재생에너지 자립도시 전력 모델 구축 방안 연구’ 용역을 공고했다.

예산은 5000만원이며 과제 기간은 계약 체결일로부터 5개월이다.

정부는 기업의 RE100(재생에너지 100% 사용) 달성과 지역 성장 및 에너지 전환을 목표로 재생에너지 자립도시 조성을 추진하고 있다.

앞서 산업부는 올해 본격적인 조성에 착수한다는 계획을 밝힌 바 있다. 현재 ‘재생에너지 자립도시 조성 및 지원에 관한 특별법안’이 국회에 계류돼 있는 등 관련 절차가 남아 있어 올해 중 착공이 어려울 것이란 전망도 나오지만, 산업부는 법안이 통과되는 대로 최대한 신속하게 사업을 진행한다는 방침이다.

산업부는 제안 요청서에서 “특별법 제정 이후 신속한 사업 착수를 위해, 지방정부 기본계획과 사업 실시계획 등에 바탕이 되는 RE100 산단 전력수급 모델을 수립할 연구용역이 필요하다”고 설명했다.

산업부 관계자는 “시행령과 시행규칙을 곧바로 만들 수 있도록 대비하려는 것”이라며 “연구용역을 통해 어떤 내용을 담아야 할지 미리 파악해야 법안 통과 후 빠르게 사업을 추진할 수 있다”고 부연했다.

산업부는 이번 연구를 통해 특별법안에 따른 재생에너지 전력 공급을 구현할 세부 사업모델을 기획한다.

재생에너지 발전사업과 분산형 전력망 구축 방안, 에너지저장장치(ESS) 설비 구축·운영 방안을 마련할 계획이다.

또 재생에너지 전력 직접거래 계약과 요금 체계, 보완전력 공급 지침 등도 검토한다.

연구용역을 발주한 초광역산업협력과는 산업부가 지난 1일 신설한 조직으로 메가특구 특별법과 RE100 산업단지 관련 정책을 전담한다.

정부가 지역균형발전을 강조하며 메가프로젝트(반도체·피지컬 인공지능·인공지능 데이터센터), 재생에너지 자립도시 조성 등을 추진해 온 가운데 이를 뒷받침할 부서를 구성하면서 정책 설계에도 탄력이 붙을 전망이다.