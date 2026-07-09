범하세무회계가 지난 6일 아동복지시설 강남드림빌을 방문해 거주 아동들을 위한 후원물품 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이번 후원은 시설 내 아이들의 주거 환경 개선을 위해 마련됐으며, 범하세무회계는 100만 원 상당의 한샘 세라믹 식탁과 의자 세트를 전달했다.

지원된 세라믹 가구는 아이들이 함께 사용하는 공용공간과 식당 등에 비치될 예정이다. 강남드림빌 측은 아이들이 생활하는 공간이 보다 위생적이고 쾌적한 환경으로 개선될 것으로 기대하고 있다.

김재형 대표회계사는 “아이들이 보다 안정적이고 편안한 환경에서 일상을 보내는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 우리 주변의 이웃들을 세심하게 살피고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

범하세무회계는 “국가에서 제공하는 정당한 세제 혜택이 있음에도 이를 제대로 알지 못해 환급을 받지 못하는 사업자가 여전히 많다”며 “복잡한 세무 절차의 문턱을 낮춰 보다 많은 사업자가 쉽고 안전하게 환급 혜택을 받을 수 있도록 지원하는 한편, 이를 통해 얻은 성과를 지역사회와 나누는 상생 경영을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.