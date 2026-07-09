대출 심사 과정 단축 위해 AI 여신심사 시스템 구축 해외 투자 신고 절차도 효율화

[헤럴드경제=서상혁 기자] 한국수출입은행(수은)은 생성형 인공지능(AI)을 활용한 업무 효율화 작업에 착수한다고 9일 밝혔다.

이에 따라 수은은 최근 ‘AI 기반 지능형 워크스페이스’ 구축 사업 실행을 위한 최종 사업자 선정을 마치고 이달 중 시스템 설계에 돌입한다.

수은은 방대한 고객 자료와 그간 축적된 데이터 분석을 통해 복잡한 대출 심사 프로세스를 단축하는 ‘AI 여신심사 시스템’을 구축한다. 반복성 데이터 검증을 자동화해 직원들이 여신심사·신용평가 등 업무에 전념할 수 있도록 한다는 구상이다.

서류 검토·검증 과정을 자동화하는 ‘기업금융 AI 서류심사’로 심사 대기시간을 줄이는 한편, 해외 투자 신고 절차 역시 대화영 AI를 통해 한번에 처리하는 ‘스마트 원스톱 신고 체계’를 구현할 계획이다.

이를 뒷받침하는 차원에서 부서 간 공동 업무 공간인 협업센터, 업무 패턴 분석형 AI 비서, 자연어 기반 대화형 검색 시스템을 구축할 예정이다.

이번 사업은 황기연 행장이 그간 강조한 “답습해 온 비생산적인 절차를 과감히 타파하고 업무의 본질에 집중해야 한다”는 혁신 의지가 반영된 것으로 전해졌다.

황 행장은 최근 수은 창립 50주년 기념식에서 “경제안보 수호와 중소중견기업 동반성장, 실용적 경제협력 확대로 정책금융의 중심축이 되겠다”고 다짐하기도 했다.

수은 관계자는 “AI 중심의 새로운 업무 환경을 통해 불필요한 형식에 얽매이지 않고 창의적인 아이디어가 자유롭게 공유되는 수은만의 혁신적 기업 문화를 정착시키겠다”고 말했다.