강병중(사진) 넥센그룹 회장이 100억원 규모의 넥센타이어 주식을 부산대학교에 기부한다. 부산대는 기부금으로 ‘강병중 연구 및 장학기금’을 설립하고 지역 모빌리티 산업 및 인재 육성에 나설 계획이다. 넥센타이어는 강 회장이 시가 100억원 상당의 넥센타이어 주식 144만5087주를 부산대학교 발전재단에 기부한다고 9일 밝혔다.

강 회장은 “대학이 지역사회, 기업과 함께 상생 발전을 하고, 나아가 국가균형발전에도 중요한 역할을 하는 시기에 부산대에 도움을 줄 수 있어 기쁘게 생각한다”면서 “청년들이 지역에서도 충분히 꿈을 꾸고 도전할 수 있다는 희망이 더 많이 만들어지기를 바란다”고 말했다. 강병중 회장은 1970년대 중반 고향인 진주 이반성중학교 이사장을 맡아 육영·장학사업을 시작한 이후 인재 육성과 소외계층 지원을 위한 기부 및 문화예술과 학술 후원사업을 50년 이상 이어오고 있다.

현재까지 개인과 KNN문화재단, 넥센월석문화재단, 월석선도장학회 등 3개 문화장학재단을 통해 후원한 금액은 약 500억원, 장학금 수혜 학생은 1만여명에 달한다. 강 회장은 앞서 모교인 동아대에 발전기금으로 사재 150억원을 기부했다. 권제인 기자