- 생명硏-KIOST, 세계 최초 심해 생물 축적 원리 규명 성공 - 태평양·인도양 심해 생물 비교 육지와 심해오염 연결성 확인

[헤럴드경제=구본혁 기자] 심해 2000m 깊은 바닷속까지 오염시킨 플라스틱 쓰레기, 이제 인류 먹이사슬까지 위협한다.

매년 약 1100만 톤 이상의 플라스틱이 바다로 유입되는 것으로 추정되는 가운데 잘게 부서진 미세플라스틱은 해류를 따라 전 세계 해양으로 퍼져 나가고 있다.

그러나 지금까지 미세플라스틱 연구는 대부분 해안이나 바다 표면을 중심으로 이루어졌으며, 전체 해양의 약 90%를 차지하는 심해(수심 200m 이상)는 연구가 매우 부족한 실정이다.

한국생명공학연구원 김세주·정진영 박사 연구팀은 한국해양과학기술원(KIOST) 연구진과 공동으로 남서태평양과 인도양 심해 열수분출공 생물을 비교 분석해 미세플라스틱 축적 특성과 원인을 세계 최초로 규명했다.

생명연 연구팀은 KIOST가 수심 2000m 이상의 남서태평양 북피지 분지와 중앙인도양 해령에서 확보한 심해 달팽이와 홍합 시료를 바탕으로 미세플라스틱 정밀 분석과 해양생태 해석을 통해 미세플라스틱 축적 특성을 규명했다.

그 결과, 조사한 생물의 92%에서 미세플라스틱이 검출됐으며, 개체당 평균 3.42개의 미세플라스틱 입자가 발견됐다.

특히 생활용품과 포장재 등에 널리 사용되는 플라스틱이 가장 많이 검출돼 인간 활동으로 발생한 플라스틱이 이미 심해 생태계까지 확산됐음을 입증했다.

또한 같은 심해에 사는 생물이라도 무엇을 어떻게 먹느냐에 따라 미세플라스틱이 몸속에 축적되는 방식이 달라진다는 사실도 확인했다.

바다 바닥 미생물을 긁어 먹는 달팽이는 미세플라스틱이 주로 소화기관에서 발견된 반면, 바닷물을 걸러 먹는 홍합은 몸 전체 조직에 비교적 고르게 분포했다.

이는 먹이 섭취 방식에 따라 미세플라스틱이 몸속으로 들어오는 경로와 축적 위치가 달라질 수 있음을 보여주는 결과다.

특히 인간이 육지에서 배출한 플라스틱이 수천 미터 깊이의 심해 생태계까지 영향을 미친다는 사실을 과학적으로 확인하고, 생물의 생활 방식에 따라 오염 양상이 달라질 수 있음을 함께 제시했다.

이는 앞으로 심해 생태계 보전은 물론 심해 광물자원 개발에 따른 환경영향 평가와 장기적인 심해 환경 모니터링 체계를 마련하는 데 중요한 과학적 근거가 될 것으로 기대된다.

김세주 박사는 “”이번 연구는 인간의 손길이 닿지 않는 심해 열수분출공도 예외가 아님을 확인한 것으로, 향후 심해 환경 모니터링과 보전 정책 마련에 중요한 기초자료가 될 것으로 기대한다“며 “향후 미세플라스틱이 한반도 자생생물까지 오염시키는 실태를 밝혀나갈 계획”이라고 밝혔다.

이번 연구결과는 환경·수질 분야 국제학술지 ‘Water Research’에 게재됐다.