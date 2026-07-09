S라인 트림 주행보조·편의사양 강화 가격 6990만원부터…TDI·가솔린 4개 트림 운영

[헤럴드경제=권제인 기자] 아우디 코리아가 상품성을 강화한 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘Q5’와 ‘Q5 스포트백’의 개선 모델을 9일 출시했다.

신형 Q5는 아우디가 내연기관과 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델을 위해 개발한 PPC 플랫폼을 기반으로 한다. 기존 디자인과 디지털 경험은 유지하면서 상품 경쟁력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

가장 큰 변화는 S라인 트림의 기본 사양 강화다. 어댑티브 에어 서스펜션을 기본 적용해 노면 상황과 주행 모드에 따라 차고를 조절할 수 있도록 했으며, 차선 유지와 차선 변경 보조 기능을 지원하는 어댑티브 크루즈 어시스트 플러스도 기본 탑재했다. 헤드업 디스플레이와 360도 서라운드 뷰 카메라도 기본 제공한다.

파워트레인은 디젤과 가솔린 모델로 운영된다. ‘Q5 40 TDI 콰트로’는 최고출력 204마력을 발휘하며, 아우디 디젤 모델 최초로 마일드 하이브리드 플러스 시스템을 적용했다. ‘Q5 40 TFSI 콰트로’도 최고출력 204마력, ‘Q5 45 TFSI 콰트로’는 최고출력 271.9마력을 낸다. 전 모델에는 상시 사륜구동 시스템인 콰트로와 7단 자동변속기가 기본 적용된다.

실내에는 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이를 적용했다. AI 기반 아우디 어시스턴트와 유튜브, 스포티파이, 네이버 지도 등을 이용할 수 있는 애플리케이션 스토어도 지원한다.

S라인 트림에는 20인치 아우디 스포츠 휠과 S라인 익스테리어 패키지, 뱅앤올룹슨(B&O) 3D 프리미엄 사운드 시스템이 기본 적용된다. 매트릭스 LED 헤드램프와 디지털 OLED 테일램프, 21인치 휠, 조수석 디스플레이 등은 선택 사양으로 제공한다.

‘아우디 Q5’는 40 TDI 콰트로 S라인, 40 TFSI 콰트로 어드밴스드, 40 TFSI 콰트로 S라인, 45 TFSI 콰트로 S라인 등 4개 트림으로 출시된다. 판매 가격은 Q5가 6990만원부터, Q5 스포트백은 7290만원부터다.

한편, 아우디코리아는 8월 1일부터 8일까지 독일 분데스리가 명문 구단 FC 바이에른 뮌헨과 함께하는 ‘아우디 써머투어 2026’을 한국에서 진행하는 등 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.