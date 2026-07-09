LGD, 일반 게이머 대상 OLED 모니터 성능 실험 주사율 높을수록 슈팅게임 타격 점수 향상 화면 전환 부드럽고 적 위치 더 정확히 파악

[헤럴드경제=김현일 기자] LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 게이밍 모니터 실험 결과 주사율(디스플레이가 초당 몇 회 갱신되는지 나타내는 값)이 높을수록 게임 승률은 물론 게이머의 만족도도 향상되는 것으로 나타났다.

LG디스플레이는 이 같은 실험 결과를 담은 논문 ‘주사율이 FPS(1인칭 슈팅) 게임 수행능력에 미치는 영향 분석’을 국제 학회에 발표했다고 9일 밝혔다.

LG디스플레이의 논문에 따르면 주사율이 높은 모니터를 사용할수록 움직이는 화면에서 피사체 식별력이 높아져 반응 속도와 정확도가 향상되는 것으로 확인됐다.

LG디스플레이는 성인 일반 게이머 31명을 대상으로 블라인드 테스트를 진행했다. 참가자들은 ‘FPS 게임’을 60Hz, 240Hz, 360Hz, 480Hz 4가지 주사율로 나뉜 모니터로 무작위 체험 뒤 정량 지표와 정성 지표를 측정했다.

정량 지표는 ▷히트 스코어(타격 수) ▷이벤트 인터벌 타임(발생부터 제거까지 걸린 시간)을 측정했고, 정성 지표는 ▷화면 전환 부드러움 ▷타깃 추적 용이성 ▷전반적 선호도(5점 척도)를 조사했다.

타깃을 정확히 맞추는 히트 스코어는 최저 60Hz 대비 최고 480Hz에서 승률이 38% 올라가는 것으로 나타났다. 이미 개선 효과를 보인 240Hz와 비교해서도 480Hz에서 승률이 10% 추가 향상됐다.

LG디스플레이는 “주사율이 높아질수록 게임 수행능력도 지속적으로 향상된다는 의미로 해석할 수 있다”고 설명했다.

정성적 만족도 역시 상승했다. 게이머들은 주사율이 높을수록 화면이 더 부드럽고, 움직이는 적을 더 쉽게 추적할 수 있다고 평가했다.

OLED의 주사율이 높으면 입력 신호가 화면에 반영되는 시간인 ‘입력지연(인풋랙)’과 빠르게 움직이는 물체가 흐릿하게 보이는 ‘잔상(모션 블러)’이 대폭 줄어든다.

이번 실험에서도 입력지연 시간은 60Hz 대비 480Hz 환경에서 10ms(밀리초) 이상 줄었다. 입력지연 시간이 줄어드면서 빠르게 이동하는 적의 위치를 보다 정확히 파악할 수 있었다.

LG디스플레이는 이번 실험 결과를 토대로 고주사율 성능을 강화한 게이밍 OLED를 앞세워 게이밍 모니터 시장을 선도해 나간다는 전략이다.

앞서 지난 5월 세계 최고 권위인 SID(국제정보 디스플레이 학회)에서 세계 최고 주사율을 자랑하는 ‘27인치 540/720Hz(DFR) OLED’ 패널로 최고 영예상인 ‘올해의 디스플레이’를 수상하기도 했다.

최영석 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 “세계 최고 주사율을 달성한 27인치 720Hz DFR OLED 등 압도적 성능의 상용화 경험을 토대로 차세대 디스플레이의 핵심 기술을 선점하고, 게이밍 디스플레이 산업을 겨냥한 기술 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것”이라고 말했다.