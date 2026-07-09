[헤럴드경제(대구)=김병진 기자](재)달성문화재단은 오는 10월 3일 오후 7시 사문진 상설야외공연장에서 ‘2026 달성 100대 피아노’를 개최한다고 9일 밝혔다.

2023년 문화체육관광부 주관 ‘로컬100’에 선정된 이 축제는 1900년 사문진 나루터를 통해 국내에 처음 피아노가 유입됐다는 역사적 사실을 문화 콘텐츠로 승화시킨 달성군의 대표 축제다.

올해 축제는 지난 3년간 예술감독을 맡은 피아니스트 김정원이 중심을 잡는다.

파트리더로는 국제 콩쿠르를 석권한 김홍기, 박연민, 정한빈이 합류했다. 여기에 전국에서 선발된 100인의 피아니스트가 펼치는 대규모 앙상블은 이번 무대의 하이라이트다.

이에 지휘자 김광현이 이끄는 ‘달성 피아노 페스티벌 오케스트라’가 가세해 100대 피아노와 함께 웅장한 선율을 빚어낼 예정이다.

재즈 피아니스트 조윤성 콰르텟과 보컬리스트 웅산의 협연, 감성 듀오 멜로망스의 무대가 이어지며 클래식과 대중음악의 경계를 허무는 폭넓은 스펙트럼을 선보인다.

최재훈 달성군수는 “‘달성 100대 피아노’는 국내 최초 피아노 유입지라는 역사적 의미를 품은 달성군만의 독보적인 문화 브랜드”라며 “예술의 감동을 군민과 관람객이 함께 나누고, 달성군의 문화적 위상을 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.