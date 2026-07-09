민선 9기 출범식 7월 8일 도봉구청 선인봉홀서 개최... 김동욱 구청장, 출범식서 ‘주민주권 구정’ 공식 선언 구, 구민 제안 프로젝트로 민선 9기 출발

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“도봉 대전환의 시대를 열겠습니다. 그 시작은 바로 ‘구민으로부터’입니다.”

지난 8일 민선 9기 출범식에서 김동욱 도봉구청장이 내놓은 메시지는 변화에 대한 의지였다.

김 구청장은 이날 변화와 주민이 정책의 출발점이 되는 ‘주민주권 구정’을 전면에 내세우며 주민 등 1000여 명 앞에서 새 구정 운영방식을 선언했다.

‘도봉 대전환’을 위한 비전도 발표했다. 김 구청장은 미래교통·주거혁신, 주민주권 혁신행정 등 5대 전략을 제시하며, 민선 9기 목표는 구민의 삶을 실질적으로 변화시키는 데 있다고 말했다.

출범식에 앞서 김 구청장이 보인 행보가 이를 상징적으로 보여준다. 김 구청장은 임기 첫날 ‘도봉 대전환 구민제안 프로젝트 추진계획’을 1호로 결재했다.

이 프로젝트는 구민이 직접 정책을 제안하고 이를 구정에 반영, 새로운 도봉의 비전과 정책 방향을 만들어 나가는 사업이다.

구는 지난 6월 23일부터 7월 6일까지 프로젝트 추진을 위해 주민들로부터 다양한 정책 아이디어를 접수했다.

출범식을 한주 늦춰 7월 8일에 연 이유도 구민의 의견을 충분히 담아 출범의 의미를 완성하기 위해서였다.

출범식에서 주민대표는 구민의 의견이 담긴 구민제안서를 직접 구청장에게 전달했다. 김 구청장은 이를 전달받고 모두가 지켜보는 가운데 실제 정책으로 발전시키겠다고 했다.

접수된 제안은 ‘도봉대전환 100대 과제’로 구체화되며, 이후 분야별 타운홀미팅과 취임 100일 실행보고회를 거쳐​ 체계적으로 추진될 예정이다.

김 구청장은 “구민이 원하는 변화는 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “낡은 관행은 과감히 혁신하고, 미래를 준비하는 정책으로 도봉의 새로운 도약을 이끌겠다”고 말했다.

이날 출범식 현장에는 국회의원과 시·구의원, 지역 주요 기관장, 직능단체 대표, 주민 등 1000여 명이 참석했다. 출범식은 사전공연, 본행사, 폐회 순으로 이어졌으며, 본행사에서는 민선 9기 도봉 대전환 비전 영상 상영, 구청장 비전 발표, 구민제안서 전달식이 진행됐다.