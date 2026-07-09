상반기 거래액 4년 만에 반등…5개년 성장 전략 순항 객단가 12%·셀러 5%↑…글로벌 거래액도 2배 늘어 수수료 개편·플랫폼 고도화 등 하반기도 전략적 투자

[헤럴드경제=김진 기자] 지마켓이 올해 상반기 거래액(GMV)이 4년 만에 전년 대비 플러스 성장하는 반등에 성공했다고 9일 밝혔다. 지난해 ‘5년 내 거래액 2배 성장’을 목표로 대규모 투자를 시행한 첫해에 고객 구매력, 셀러(판매자) 경쟁력, 글로벌 사업이 동반 성장한 결과다.

투자를 집중한 G마켓 사이트의 상반기 거래액이 전년 대비 14% 증가하며 전체 성장세를 견인했다. 고객 1인당 월평균 구매 객단가는 전년 대비 12%, 가격비교 사이트 등 외부 채널이 아닌 직접 방문 거래액은 5% 늘었다. 구매전환율도 14% 상승하며 충성고객 중심의 플랫폼 경쟁력이 강화됐다.

셀러 생태계도 빠르게 복원되고 있다. 7월 1일 기준 지마켓 셀러는 66만명으로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 월 매출 5000만원 이상의 수익형 셀러도 6% 늘었다. 대형 프로모션 쿠폰 비용 전액 지원, 셀러 할인쿠폰 수수료 폐지 등 연간 5000억원 규모의 셀러 투자 정책이 셀러 성장으로 이어졌다는 분석이다.

글로벌 역직구 사업도 빠르게 성장하고 있다. 상반기 거래액은 지난해 하반기 대비 2배 이상 증가했다. 현재 1만7000여명의 셀러가 참여해 3000만개 상품을 동남아 시장에 판매하고 있다.

지마켓은 하반기에도 전략적 투자를 지속해 거래액 기반의 시장점유율 확대에 속도를 낸다는 구상이다. 먼저 3분기 내 셀러 대상 수수료 정책을 개편한다. 내달부터는 멤버십 ‘꼭’ 회원을 대상으로 스타배송 상품 무료 반품 서비스를 도입한다. AI(인공지능) 기술을 활용한 초개인화 상품 검색 및 추천 기능도 하반기 선보인다.

제임스 장 지마켓 대표이사는 “상반기는 전략적 투자를 통해 성장 전략의 가능성을 확인한 시기였다” 며 “앞으로도 단기적인 성과보다 고객과 셀러에게 꼭 필요한 일에 집중하며 미래 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.