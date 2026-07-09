행정안전부 주관 전국 340개 재난관리 책임기관 대상 최고등급 획득...자연재해 안전도 6년 연속 최고등급 등 안전도시 위상 다시 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 행정안전부 주관 ‘2026년 재난관리평가’에서 2년 연속 최고등급(우수)을 획득하며 전국 최고 수준의 재난 대응 및 안전관리 역량을 다시 한번 입증했다.

재난관리평가는 행정안전부가 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관 등 전국 340개 재난관리 책임기관을 대상으로 매년 실시하는 종합평가다.

올해는 ▷예방 ▷대응 ▷복구 등 6개 분야를 중심으로 서면 및 현장평가가 진행됐으며, 평가 결과는 우수·보통·미흡 3단계로 구분된다.

중랑구는 ▷재난안전 분야 기관장의 리더십 ▷재난안전예산 및 기금 운영 ▷위기관리 매뉴얼 관리와 민관 협력체계 구축 ▷24시간 재난상황 대응체계 운영 ▷재난관리자원의 효율적 관리 등 전 분야에서 우수한 평가를 받아 2년 연속 우수기관에 선정됐다.

특히 인공지능(AI) 기반 인파경보시스템을 활용한 중랑 서울장미축제 안전관리, 초고속 대형산불 발생에 대비한 안전취약계층 보호대책 수립과 실전형 주민대피훈련 실시 등 현장 중심의 재난 대응체계를 지속적으로 강화해 온 점이 높은 평가를 받았다.

이와 함께 구는 자연재해 안전도 진단평가 6년 연속 최고등급, 재난대응 안전한국훈련 3년 연속 우수등급, 지역안전지수 생활안전 분야 1등급, 재난응급의료 종합훈련대회 술기훈련 부문 최우수상 등을 잇달아 달성하며 예방부터 대응까지 빈틈없는 재난안전관리 체계를 구축해 나가고 있다.

류경기 중랑구청장은 “재난관리평가 2년 연속 우수등급은 구민의 안전을 최우선으로 현장에서 함께 노력해 온 직원들과 유관기관의 협력으로 이뤄낸 값진 성과”라며 “앞으로도 예방 중심의 재난관리와 신속한 대응체계를 더욱 강화해 구민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 중랑을 만들어 가겠다”고 말했다.