[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 임호가 배재고 총동창회장 자격으로 지역 비하 응원 논란에 대해 공식으로 사과했다.

임호는 지난 6일 지역 일간지를 통해 “지난 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고등학교 야구부 학생들이 보인 부적절한 응원으로 인해 깊은 상처를 드리게 되어 머리 숙여 진심으로 사과드린다”고 사과문을 올렸다.

이어 임호는 “학생들의 행동은 분명 잘못된 행동이었으며 그 잘못을 예방하고 올바른 가치관을 심어주지 못한 책임은 학교와 동문 선배들에게도 있다”고 고개를 숙였다.

그러면서 “오늘 학교는 진심 어린 사과를 드리기 위해 광주제일고등학교를 방문한다”며 “사과 방문을 너그러이 받아들여 주셔서 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.

같은 날 배재고 야구부 학생 36명은 광주제일고를 방문해 교내 광주학생독립운동기념탑을 참배한 뒤, 광주제일고 학생들과 함께 국립5·18민주묘지를 방문해 참배했다. 임호는 정근식 서울시교육감, 김대중 전남광주통합특별시교육감, 광주일고 동문과 함께 참배에 동행했다.

앞서 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 경기 중 배재고 선수들이 광주일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 지역 비하 및 5·18 민주화운동 조롱이 일어났다. 논란으로 인해 배재고는 전국대회 6개월 출전 정지를 당했다.