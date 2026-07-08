멜로니 측근 “이런 상황 잘 다루는 총리, 웃으며 트럼프 맞을 것”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 향해 “좋은 사람”이라며 화해의 여지를 남기면서도, 이란 전쟁에서 미국을 돕지 않았다며 공개적으로 불쾌감을 드러냈다.

로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 튀르키예를 방문한 자리에서 취재진에게 멜로니 총리와의 관계가 “이란 문제와 관련해 우리를 돕기를 거부했기 때문에 조금 나빠졌다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “그는 이란 문제에 관여하기를 거부했고, 그래서 나와의 관계가 다소 틀어졌다”면서도 “나는 그를 좋아한다. 그는 멋진 사람이지만 실수했다고 본다”고 덧붙였다.

이 발언은 이란 전쟁 과정에서 이탈리아가 미국을 적극적으로 지원하지 않은 데 대한 불만을 드러내면서도, 멜로니 총리와의 관계 개선 가능성은 열어둔 것으로 해석된다.

지난 3월 이탈리아는 미국 군용기가 중동으로 향하기 전 시칠리아의 공군기지에 착륙하는 것을 허용하지 않았다. 미국 정부가 이탈리아 측에 사전에 기지 사용 승인을 요청하지 않았다는 이유에서였다.

멜로니 총리는 한때 트럼프 대통령의 가까운 동맹으로 여겨졌지만, 트럼프가 지난달 프랑스 G7 정상회의 당시 멜로니가 자신과 사진을 찍게 해달라고 반복해서 “애원했다”고 주장하면서 관계가 급격히 냉각됐다. 멜로니는 이를 부인하며 트럼프가 이야기를 지어냈다고 비판했다.

멜로니 총리는 이란 전쟁을 거듭 규탄한 레오 14세 교황을 트럼프 대통령이 공격한 것에 대해서도 트럼프를 비판한 바 있다. 이에 트럼프 대통령은 이탈리아가 호르무즈 해협 재개방 문제를 돕는 것을 거부했다며 멜로니를 공격했고, 양국 관계는 계속 삐걱댔다.

이날 트럼프 대통령은 지난 6일 자신이 소셜미디어(SNS)에 올린 사진과 관련한 질문도 받았다.

이 사진에는 멜로니가 트럼프를 올려다보는 모습과 함께 ‘접근금지 명령이 필요하다’는 문구가 달려있었다.

‘트럼프 대통령이 멜로니 총리의 접근을 거부한다’는 취지로 해석되면서 이 게시물은 두 정상이 모두 참석하는 튀르키예 앙카라 나토 회담을 앞두고 또다시 논란을 일으켰다.

이탈리아 정부는 그러나 이 게시물에 대해 대응하지 않기로 했다.

안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 이날 일간 라스탐파에 “미국 대통령은 소셜미디어에 도발하면서 스스로를 드러내는 것을 좋아하는 사람으로, 우리는 논란을 키우지 않기 위해 대응하지 않기로 했다”면서 “우리는 미국의 친구이며 앞으로도 그럴 것”이라고 말했다.

멜로니 총리 측도 크게 괘념치 않는다는 태도다.

익명을 요구한 멜로니 총리의 한 측근은 로이터통신에 총리가 트럼프를 외면할 가능성은 없다면서, 이런 상황을 잘 다룰 줄 아는 멜로니가 오히려 그를 웃으며 맞을 것이라고 말했다.