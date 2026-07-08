최고 49층, 총 2875세대 규모 단지 탈바꿈 1기 신도시 첫 설계자…삼하건축과 컨소시엄

[헤럴드경제=윤성현 기자] 희림종합건축사사무소(이하 희림건축)가 경기 안양시 동안구 평촌동 평촌신도시 특별정비구역 A-17 통합재건축사업 설계자로 선정됐다고 8일 밝혔다. 노후계획도시특별법 시행 이후 1기 신도시 재건축에서 설계자가 선정된 첫 사례다.

희림건축은 삼하건축과 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여했다. 소유주 투표에서 1081표를 얻어 78.6%의 득표율로 설계권을 확보했다.

A-17구역은 평촌신도시 1기 선도지구인 귀인블록이다. 꿈마을금호, 한신, 라이프, 현대 등 4개 단지로 구성돼 있다.

현재 총 1750세대 규모인 이 구역은 재건축을 통해 최고 49층, 총 2875세대 규모 단지로 탈바꿈할 예정이다. 사업 시행은 하나자산신탁이 맡고 있다.

희림건축은 정비계획 수립 단계부터 사업에 참여해 왔다. 이번 설계자 선정으로 향후 시공사 선정 등 후속 절차에도 속도가 붙을 것으로 전망된다.

희림건축은 12개 동 최소 동수 배치를 통해 전 세대 남향 배치를 구현하는 계획을 제시했다. 모락산, 수리산, 관악산, 청계산을 향한 조망도 확보해 소유주 전 세대가 조망 프리미엄을 누릴 수 있도록 설계했다는 설명이다.

특정 세대에 조망이 집중되지 않도록 설계해 조망권을 단지 전체가 균등하게 누릴 수 있도록 한 점도 특징이다. 회사 측은 이 같은 설계가 향후 단지 전체 자산가치에도 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.

상품 계획에는 3면 개방형 테라스 평면도 포함됐다. 세대당 약 2.5평 규모의 교육·시니어 테마 특화 커뮤니티, 세대당 2.0대 규모의 확장형 주차공간도 계획됐다. 단지 랜드마크로는 360도 파노라마뷰를 갖춘 트리플 스카이 커뮤니티가 제안됐다.

한편 희림건축은 압구정3구역, 반포미도1차, 한남하이츠, 대치 은마아파트 등 서울 주요 재건축 사업을 수행해 왔다. 최근에는 목동1·12·14단지와 광명 철산13단지를 잇달아 수주하며 정비사업 분야 수주를 확대하고 있다.

인허가 전담조직을 통한 사업 추진 역량도 강조했다. 희림건축은 은마아파트 통합심의를 2개월, 사업시행인가를 약 40일 만에 완료했고, 반포미도1차는 조합설립 후 8개월 만에 통합심의를 통과시켰다고 설명했다.

희림건축 관계자는 “이번 선도지구 재건축사업의 첫 설계자로 선정됨에 따라 앞으로 입찰과 주민총회를 앞둔 다른 선도지구에서도 풍부한 정비사업 실적과 검증된 인허가 역량을 갖춘 설계사에 대한 선호가 더욱 높아질 것”이라고 말했다.