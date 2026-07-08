초고액자산가 가이드북 ‘2026 혜안’ 발간 ‘신한 프리미어 패스파인더’ 집필진 참여

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 초고액 자산가를 위한 자산관리 가이드북 ‘2026 혜안(慧眼)’을 발간했다고 8일 밝혔다.

‘2026 혜안’은 그룹 통합 자산관리 브랜드 ‘신한 프리미어’의 대표 콘텐츠로, 지난해에 이어 두 번째로 발간됐다. 은행과 증권의 자산관리 역량을 결집해 투자·부동산·세금·상속·기업승계 등 자산가들이 실제로 마주하는 77가지 고민에 대한 해법을 담았다.

책자는 ▷포트폴리오 투자전략 ▷부동산 투자전략 ▷상속·승계 로드맵 ▷종합 세무 설계 ▷기업금융 솔루션 ▷맞춤형 서비스 ▷책임 있는 자선활동 등 7개 분야로 구성됐다. 최근 시장 환경 변화와 세제 개편 등도 반영해 자산관리 과정에서 필요한 실질적인 의사결정 기준을 제시했다.

특히 ‘자녀의 주택 구입 자금을 어떻게 지원하는 것이 유리한가’, ‘자녀가 기업 승계를 원하지 않을 경우 어떻게 대응해야 하는가’ 등 실제 자산가들의 고민을 사례 중심으로 풀어내고, 세액 시뮬레이션과 법령, 시장 데이터를 바탕으로 구체적인 해결 방안을 제시했다.

집필에는 ‘신한 프리미어 패스파인더’ 소속 전문가 40명이 참여했다. 신한금융은 은행과 증권의 자본시장 및 자산관리 노하우를 한 권에 집약했다고 설명했다.

신한 프리미어 패스파인더는 신한은행과 신한투자증권의 분야별 최고 전문가들로 구성된 자산관리 조직이다. 투자전략과 포트폴리오를 비롯해 외환, 부동산, 세무, 상속·증여 등 다양한 분야에서 자산가 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다.

신한금융은 책자 발간과 함께 오는 8월 31일 첫 오프라인 자산관리 포럼 ‘신한 Premier 패스파인더 혜안 2026’도 개최한다. 포럼에서는 ‘2026 혜안’ 집필진이 직접 하반기 금융시장 전망과 국내외 투자전략, 자산관리 트렌드 등을 소개하며 고객과 소통할 예정이다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 발간사를 통해 “금융의 많은 부분을 AI가 대체할 것이라는 전망이 있지만, 흐름의 본질을 읽고 최종 선택을 내리는 것은 결국 사람의 몫”이라며 “혜안이 고객이 자산을 관리하는 매 순간 곁에 두고 펼쳐볼 수 있는 기준이 되기를 바란다”고 말했다.

한편 ‘2026 혜안’은 신한은행과 신한투자증권의 신한 프리미어 멤버십 상위 등급 고객에게 제공된다. 고객 이름을 새긴 맞춤형 책자를 전담 PB(Private Banker)가 직접 전달할 예정이다.