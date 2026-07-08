[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 홍천의 공공보건이 중앙정부와 강원자치도로부터 우수성을 인정받아 3관왕에 올랐다.

홍천군보건소는 생애주기별·대상자별 맞춤형 건강증진사업을 비롯해 건강생활실천 확산, 걷기 활성화, 비만 예방관리, 만성질환 예방·관리, 주민 참여형 건강 프로그램 등을 체계적으로 추진하며 군민 중심의 건강관리 체계를 구축해 왔다.

8일 홍천군에 따르면, 홍천군보건소는 보건복지부가 주관한 제18회 지방자치단체 건강증진사업 성과대회에서 종합 부문 최우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

이는 3년 연속 우수기관 선정에 이어 올해 최고 등급인 최우수기관으로 선정되며 4년 연속 수상이라는 성과를 거둔 것으로, 지역사회 중심 건강증진사업 추진 역량을 전국적으로 인정받은 결과다.

이와 함께 통합건강증진사업 활성화에 기여한 공로를 인정받아 ‘2026년 지방자치단체 건강증진사업 유공기관’으로 선정​돼 보건복지부 장관 표창을 추가로 수상했다.

우수한 운영성과 뿐만 아니라 사업 전략 부문에 기여한 공로까지 인정받으며 보건복지부로부터 두 개의 기관 표창을 받은 것이다.

또한 강원특별자치도가 역점시책으로 추진하는 건강생활실천사업 평가에서도 우수한 성적을 거둬 강원특별자치도지사 우수기관 표창을 수상했다.

김연화 건강증진과장은 “이번 3관왕 달성은 군민 여러분의 적극적인 참여와 보건소 직원들의 노력, 지역사회 유관기관의 협력이 함께 만들어낸 값진 성과”라면서 “앞으로도 예방 중심의 건강증진사업을 더 확대하고 지역 맞춤형 건강정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.