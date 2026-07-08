“튀르키예에서 회의 안했으면 나토 회의 참석 안해” 튀르키예에 F-35 판매 검토 시사…“전투기 판매 고려”

[1일1트] ‘트럼프를 알아야 세계를 압니다!’ 헤럴드경제신문 국제부가 1분 만에 훑어보는 트럼프 이슈를 [1일1트] 뉴스레터와 연재물을 통해 매일 배달합니다. 위 기사상단 제목·기자명 아래 <기사원문>을 클릭하시면 더 많은 트럼프 이슈를 만나실 수 있습니다.

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아산 방공시스템 도입으로 중단됐던 튀르키예의 F-35 스텔스 전투기 사업 복귀를 허용할 가능성을 시사했다. 튀르키예에 대한 제재 해제 의사까지 밝히면서 트럼프 1기 행정부 당시 강경 기조에서 한발 물러선 모습이다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 양자 회담을 하기 전 기자들과 만나 F-35 전투기 판매 여부에 대해 “곧 결정을 내릴 것”이라고 밝혔다.

그는 “F-35는 훌륭한 전투기이며 현존하는 전투기 가운데 단연 최고”라며 “분명히 검토할 사안”이라고 말했다.

튀르키예는 미국의 거듭된 경고에도 2019년 러시아산 S-400 방공미사일 체계를 도입했다. 이에 트럼프 1기 행정부는 ‘적대 세력에 대한 제재를 통한 대응법(CAATSA)’에 따라 튀르키예를 F-35 공동개발 프로그램에서 제외했고, 이 조치는 2020 회계연도 국방수권법을 통해 법제화됐다.

하지만 트럼프 대통령은 이날 당시와는 사뭇 다른 평가를 내놨다. 그는 “튀르키예는 여러 면에서 우리가 충실하다고 생각했던 다른 나토 국가들보다 훨씬 충실했다”며 “많은 전통적 동맹국보다 미국에 더 큰 도움을 줬다”고 말했다.

튀르키예가 F-35 전투기를 도입할 경우 러시아산 방공시스템과 충돌할 수 있다는 우려가 있다고 취재진이 묻자 “그 어떤 것에 대해서도 전혀 우려가 없다”고 단언했다.

이어 “우리는 제재를 해제할 것이다. 그럴 때가 됐다”며 “우리는 친구들에게 제재를 가하고 싶지 않다”고 강조했다. F-35 구매 관련 튀르키예에 대한 제재 해제를 의미한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 “튀르키예는 미국에서 전투기를 구매했다”며 “우리가 어떻게 해야 하나. 엔진에 수리가 필요하거나 업그레이드 같은 게 필요하면 우리가 그것을 해줄 의무가 있다”고 말했다.

트럼프 대통령이 언급한 ‘전투기 구매’가 F-35 계약을 두고 한 말인지는 분명치 않다. 미 의회조사국 보고서에 따르면 튀르키예는 F-35 구매 대금을 지불했으나 미국에서 인도받지 못하고 있다.

이와 관련, 에르도안 대통령은 “F-35 사안은 새롭지 않다”며 “우리는 전투기 5대를 약속받았다”고 말했다. 또 “이 약속이 지도자들의 정상회의에서 긍정적인 방향으로 진행되기를 바란다”고 기대했다.

트럼프 대통령은 튀르키예에 대한 F-35 판매에 “동의하지 않는 사람이 많다는 건 안다”면서도 “튀르키예는 우리의 훌륭한 동맹국이었다”고 말했다. 에르도안 대통령은 이날 비행장에 직접 나가 트럼프 대통령을 영접했다.

트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에서 튀르키예가 이스라엘에 군사적으로 개입하지 않고 종전 과정에서도 협력했다는 점, 미국과 시리아의 관계 개선에 일조했다는 점 등을 예로 들었다.

한편, 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 “어제 오랫동안 긴 대화를 나눴다. 그리고 바로 직후 젤렌스키 (우크라이나) 대통령과도 통화했다”며 “무언가 결과가 나올 것으로 생각한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 미국이 나토에 기여해온 것에 견줘 유럽 국가들이 이란 전쟁에서 미국을 돕지 않았다는 이유를 들며 “나토에 매우 실망했다”고 거듭 비판했다.

그는 이번 회의가 튀르키예에서 열리고, 에르도안 대통령의 초청이 없었다면 “회의에 참석하지 않았을 수 있다”며 “우리가 이란에서 어떤 일을 했다는 이유로 우리는 (유럽에서) 좋은 대우를 받지 못했다”고 주장했다.

덴마크령 그린란드에 대해서도 “(미국과) 나토의 관계를 다치게 한 이유”라며 “그린란드는 덴마크가 아니라 미국에 의해 통제돼야 하는 곳”이라고 거듭 주장했다.