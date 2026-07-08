위성락 안보실장 앙카라서 브리핑 잠수함 사업자 선정 관련해 사전 통화해 설명 마쳐

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의 참석차 튀르키예를 순방중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리와 약식 회담을 가졌다.

이날 회담은 한국이 큰 기대를 가졌던 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업이 우선 협상자로 한화오션과 경쟁을 벌였던 독일 그룹으로 발표가 된 뒤여서 더욱 관심을 받았다.

위성락 청와대 국가안보실장은 이날 앙카라에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 이같이 밝혔다.

우선 이번 회담에서 양측은 포괄적 전략 동반자 관계를 지속해서 심화하기로 뜻을 모았다.

위 실장은 “오늘 공식 일정에 앞서 (이 대통령은) 카니 캐나다 총리와의 약식 회동을 가졌다”면서 “이 대통령은 지난 주말 카니 총리의 요청에 따라 통화를 가졌고, 캐나다 측은 각별한 예우를 갖춰 (잠수함 사업자) 선정 결과를 사전에 우리 측에게 설명한 바 있다”고 했다.

즉 지난 주말 사업자 선정 발표전에 잠수함과 관련한 설명을 이미 많이 주고 받은 만큼 이번 회담에서는 잠수함과 관련해 많은 얘기가 오고가지 않았다는 것이다.

위 실장은 이어 “한국과 캐나다는 계속해서 양국의 포괄적 전략 동반자 관계를 지속적으로 심화해 나갈 것”이라면서 “오늘 약식 회동에서도 한국과 캐나다 양측은 양국 간 미래의 AI(인공지능) 협력에 대한 진지하고 구체적인 협의를 가졌다”고 전했다.

아울러 “이번 잠수함 입찰 과정에서도 양국은 국방 방산, 에너지 핵심 광물 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 확인했다”고 했다.

또 한국이 현재 부여 받은 ‘예비 공급자’ 지위와 관련해서는 “이론적으로는 우선 협상자하고 협상을 하다가 (사업이) 잘 안되면 예비 공급자에게 기회가 있을 수는 있지만, 그 가능성이 크다고 보기는 어렵다”고 기대감을 일축했다.