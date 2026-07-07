李, 나토 방산포럼 참석해 이같이 밝혀 세계 최대 방산시장서 K-방산 세일즈 “대한민국은 신뢰의 조건 갖춰”…방산 협력 기반 강조

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 이재명 대통령은 7일(현지시간) 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의 참석차 튀르키예를 방문해 한국과 나토가 무기체계를 함께 연구·생산·운용하는 ‘한-NATO 방위산업 파트너십 2.0’을 제안했다.

세계 최대 방산시장인 나토 정상회의에 초청국 자격으로 참석해 대통령이 직접 K-방산 세일즈에 나서며 ‘글로벌 방산 수출 4대 강국’ 실현에 박차를 가한 것이다.

이 대통령은 튀르키예 앙카라에서 나토 정상회의 공식일정으로 개최되는 나토 방산포럼에 참석해 “한국이 참여하는 나토의 탄약, 우주 분야 협력 프로그램처럼 더 많은 공동연구 프로그램을 기획하고 추진해 나가기를 희망한다”면서 이같이 밝혔다.

나토는 미국, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 영국, 이탈리아, 캐나다, 프랑스 등 32개국이 가입해 있으며 전세계 국방비의 55%를 차지하는 최대 방산 시장으로 여겨진다.

나토 방산포럼은 나토 동맹국과 파트너 국의 정부를 비롯해 방산업계, 금융권 고위 인사 1000여 명이 참석하는 행사로, 지난해부터 공식일정으로 열리고 있다.

이 대통령은 ‘공유된 가치, 더 강한 산업기반 : 파트너십 및 협력 확대’를 주제로 개최되는 네 번째 세션에 패널로 참석해 ‘대한민국과 NATO의 방위산업 연대’를 주제로 발제하며 K-방산의 우수성을 알리고 나토 정상들과 연대를 강조하는데 많은 부분을 할애했다.

우선 이 대통령은 먼저 “오늘날 우리는 냉전 이후 지속된 국제질서의 안정기를 지나,지정학적 갈등이 상시화되는 불확실성의 시대를 살고 있다”면서 “첨단기술의 군사적 활용이전쟁의 승패를 가르는 핵심 요소가 됐고, 무기를 신속하고 안정적으로 생산하는 것과 함께 글로벌 공급망을 얼마나 견고하게 유지할 수 있는지가 억제력의 본질이 됐다”고 말했다.

이어 “어떠한 상황에도 공급이 끊기지 않으리라는 확신, 핵심기술이 반드시 안전하게 지켜지리라는 믿음 없이 진정한 연대와 협력은 존재할 수 없다”면서 “대한민국은 그 신뢰의 조건을 갖추고 있다”고 강조했다.

그러면서 “이러한 신뢰 위에서 대한민국의 방위산업은 나토 동맹국의 협력을 바탕으로 성장했고 높은 기술적 호환성을 갖출 수 있었다”며 “대한민국은 대서양과 유라시아를 넘어 폴란드, 독일, 프랑스, 루마니아, 노르웨이 등 많은 NATO 동맹국들과 긴밀한 협력을 이어올 수 있었다”고 설명했다.

이 대통령은 “신뢰할 수 있는 파트너인 대한민국의 안정적인 생산 역량과 검증된 기술력이 NATO의 오랜 노하우와 합쳐진다면 양측의 안보 역량은 지금보다 훨씬 강화될 것”이라며 “불확실성의 시대일수록 행동은 더 과감해야 하고 협력은 더 빠르게 이루어져야 한다”고 했다.

이어 “대한민국이 가장 신뢰할 수 있는 파트너가 되겠다”며 “세계의 평화와 번영을 함께 지키는 안보협력의 동반자로서 나토와 함께 ‘더 안전한 세계’를 향해 힘차게 나아가겠다”고 말했다.