행정복지위원장 박미정, 재정건설위원장 신정태 의원 선출...서초구의회 개원 이래 최초! 상임위원장 만장일치 선출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서초구의회(의장 유지웅)가 상임위원장 선출을 통해 원구성을 마무리하고 제10대 전반기 의정활동을 본격적으로 시작했다.

의회는 6일 제350회 임시회 제2차 본회의에서 운영위원장에 김해바른 의원, 행정복지위원장에 박미정 의원, 재정건설위원장에 신정태 의원을 각각 선출하며 임시회 일정을 마쳤다.

특히 이번 제10대 서초구의회는 국민의힘 9명, 더불어민주당 8명으로 여야 의석수가 팽팽한 구도임에도 불구하고, 개원 이래 최초로 의장·부의장에 이어 모든 상임위원장을 17명 의원 전원 만장일치로 선출했다.

이는 여야 간, 그리고 의원 간의 견고한 신뢰와 긴밀한 협치가 뒷받침되지 않았다면 불가능했을 결과로, 제10대 의회가 출범 초기부터 당리당략을 넘어 상생과 협치에 뜻을 모았다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

먼저 행정복지위원장 선거에서 당선된 박미정 위원장은 “동료 의원님들과 함께 구민을 위해서 낮은 자세로 진심을 다해 소통하고 함께해나가도록 하겠다”는 소감을 밝혔다. 이어 재정건설위원장으로 당선된 신정태 위원장은 “초심을 잃지 않고 늘 경청하며, 임기가 끝날 때까지 동료 의원님들께 실질적인 도움이 될 수 있도록 의정 활동에 매진하겠다”고 전했다. 마지막으로 운영위원장에 당선된 김해바른 위원장은 “의원 한 분 한 분이 원활하게 의정활동을 펼치실 수 있도록 적극적으로 지원하고, 의원 간 소통과 화합을 이끄는 가교 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

제10대 전반기 서초구의회 상임위원회별 구성은 다음과 같다.

운영위원회(7명) : 김해바른 의원(위원장), 김형우 의원(부위원장), 박미정 의원, 정지광 의원, 박성준 의원, 김안숙 의원, 하서영 의원

행정복지위원회(8명) : 박미정 의원(위원장), 정지광 의원(부위원장), 김안숙 의원, 박은경 의원, 김형우 의원, 조희옥 의원, 이슬기 의원, 정민우 의원

재정건설위원회(8명) : 신정태 의원(위원장), 박성준 의원(부위원장), 오지환 의원, 정순용 의원, 이은경 의원, 하서영 의원, 안종숙 의원, 김해바른 의원