[헤럴드경제=김벼리 기자] 수요일인 8일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

돌풍과 함께 천둥·번개를 동반하는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야겠다.

중부지방과 전북, 전남 북서부, 경북 중북부에는 많은 비가 내리면서 호우특보 가능성이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 대전·세종·충남 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 충북 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 전북 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 전남 북서부 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)이다.

광주·전남(북서부 제외)은 10∼40㎜, 강원 내륙·산지 50∼100㎜(많은 곳 강원 중·남부 내륙 150㎜ 이상), 강원 동해안 5∼50㎜, 경북 중·북부 30∼80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 대구·경북 남부 20∼60㎜, 경남 서부 내륙 5∼40㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 21∼25도, 낮 최고기온은 26∼33도로 예보됐다.