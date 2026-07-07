일주일만에 3만명 참여..적극투표층 증가 수천개 대국민 선물 준비, 지자체도 동참 대한민국 구석구석 ‘여행가는 달’ 누리집

[헤럴드경제=함영훈 기자] 동네맛집에서 숨은 보석 관광지까지, 국내에서도 외국의 정취를 느끼는 곳부터, 가장 한국적인 것의 재발견 명소까지, 대한민국 매력을 싹다 보여주는 100개 주제, 100개 핫플레이스, 즉 100x100=10,000개 대한민국 명소 온라인 투표가 한창이다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 지난달 29일 시작한 ‘대한민국 명소 발굴 100×100 프로젝트’ 국민 참여 투표가 개시 일주일 만에 정부·공공기관 주관 투표 중 이례적으로 참여자 3만 명을 돌파하자, 투표 기간을 오는 17일까지 연장한다.

100x100 프로젝트는 여행전문가 100인이 선정한 100개의 여행 주제를 두고, 국민이 투표해 주제별 100곳을 선정해 총 1만 개의 대한민국 대표 관광명소를 발굴하는 참여형 사업이다.

분야별로 ▷건축 ▷레저·스포츠·체험 ▷자연·생태 ▷라이프스타일 ▷K-콘텐츠 ▷문화·예술·전통 ▷미식 ▷여행 취향 등 8개 대주제 아래, 100개 소주제로 나뉜다. ‘국밥·해장국’, ‘멍 때리기 좋은 곳’과 같은 이색 주제부터 ‘케이-팝 성지순례’, ‘케이-신(Scene)’ 등 방한 관광 수요를 반영한 주제까지 다채롭게 마련됐다.

전국 지자체도 자체 이벤트를 열고 홍보에 나서고 있다. 경남 김해시, 경남 밀양시, 경북 김천시 등이 지역 관광지와 연계한 시민 참여형 이벤트를 운영 중이며, 문체부와 한국관광공사는 홍보 우수사례를 전국 226개 지자체에 공유해 협업을 확대하고 있다.

투표는 대한민국 구석구석 내 ‘여행가는 달’ 누리집에서 참여하면 된다. 8개 대주제 중 관심 분야에서 소주제를 고른 후 원하는 명소를 투표하면 경품 추첨에도 자동 응모된다. 1등 LG 스탠바이미 go(3명), 2등 CJ 외식통합권 10만원권(10명)을 비롯해 온누리상품권 550명, 편의점 이용권 4000명 등 다양한 대국민 선물이 준비돼 있다.

김석 한국관광공사 국민관광실장은 “투표 개시 일주일 만에 3만 명이 참여하고, 지자체의 협업 문의가 지속되는 등 전국적인 확산세가 뚜렷하다”라며, “투표 결과가 실제 여행과 지역관광 활성화로 이어질 수 있도록 후속 홍보에도 힘쓰겠다”라고 밝혔다.