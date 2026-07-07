행정안전부, 인사혁신처 공동 적극행정 유공 정부포상 수여식

[헤럴드경제=함영훈 기자] 홍천군은 7일 기획감사실 이수아 기획팀장이 적극행정 유공 정부포상에서 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

제6회 적극 행정 유공 정부포상 수여식은 이날 정부서울청사 의전 행사실에서 진행됐다.

적극 행정 유공 정부포상은 행정안전부와 인사혁신처가 공동 주관하는 정부포상으로, 국민 불편 해소와 공공의 이익 증진을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 적극 행정을 실천한 공직자에게 수여된다.

이 팀장은 군민의 눈높이에서 문제를 바라보고, 관행에 머무르지 않는 업무 추진으로 군민 중심 행정서비스 개선에 기여한 공로를 인정받았다.

특히 현장의 목소리를 행정에 반영하고, 제도와 현실 사이에서 발생하는 불편을 줄이기 위해 실질적인 해결 방안을 찾아온 점이 높은 평가를 받았다.

이수아 기획팀장은 “맡은 자리에서 군민을 위해 해야 할 일을 했을 뿐인데 큰 상을 받게 되어 뜻깊게 생각한다”라며 “앞으로도 군민의 입장에서 먼저 생각하고, 현장에서 답을 찾는 자세로 적극 행정을 실천하겠다”라고 말했다.

이어 “적극행정은 군민을 위한 공직자의 기본 자세”라며 “앞으로도 현장에서 답을 찾고, 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.