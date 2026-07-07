1·2호 펀드 합쳐 총 1482억 원 규모 투자 기반 마련

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 총 550억원 규모의 ‘서초AICT 스타트업 2호 펀드’를 조성했다고 7일 밝혔다. 서초AICT 서초구 양재·우면동 일대를 중심으로 AI(인공지능) 및 ICT(정보통신기술) 유망 스타트업의 성장을 맞춤 지원하는 AI 산업 거점이다

구는 지난해 1호 펀드에 이어, 이번 2호 펀드까지 연이어 조성하며 AI 스타트업 지원을 한층 확대했다. 앞서 구와 서울경제진흥원은 펀드 운용사를 공개모집하고, 서면·대면 심사를 거쳐 투자 역량과 실적을 갖춘 2개 운용사를 최종 선정했다. 운용사들은 7월 결성총회를 거쳐 서초AICT 내 AI·ICT 스타트업을 대상으로 본격적인 투자에 착수할 예정이다.

이번 2호 펀드와 1호 펀드 조성액을 합치면 서초AICT 스타트업 펀드는 총 1482억원 이상으로 확대된다. 이번에 선정된 두 운용사는 모두 구 출자금인 20억원의 400% 규모를 서초AICT 기업에 투자하겠다는 계획을 제시했다. 이는 의무투자비율 조건인 200%의 두 배다. 지난해 1호 펀드 조성시 3개 운용사에서 제시한 333%보다도 늘어났다.

구는 펀드 조성이 서초AICT 내 스타트업에 실제 투자로 이어질 수 있도록 다양한 투자유치 프로그램도 함께 운영하고 있다. 지난 3월에는 ‘서초AICT IR데이’를 개최해 스타트업과 투자자가 직접 만나 투자 상담과 네트워킹을 진행했다. IR데이에는 인공지능 기반 데이터 분석, 로보틱스, 헬스케어 AI, 산업용 솔루션 등 다양한 분야의 스타트업이 무대에 올라 차별화된 기술 경쟁력과 성장 전략을 제시해 투자자들의 관심을 끌었다. 6월에는 투자 가능성이 높은 기업을 대상으로 후속 미팅과 투자 연계 등을 맞춤형으로 지원하는 ‘Private IR데이’를 운영하기도 했다. 오는 11월에는 데모데이를 개최해 기업들이 더 많은 투자자와 만나 투자유치와 협력 기회를 넓힐 수 있도록 지원할 방침이다.

전성수 서초구청장은 “서초AICT 스타트업 2호 펀드를 계기로 AI 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있는 투자 생태계를 더욱 강화해 나갈 것”이라며, “AI 인재 양성과 스타트업 육성, 투자 연계를 바탕으로, 서초AICT가 유니콘 기업을 탄생시키는 대한민국 대표 AI 산업 거점으로서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.