표면금리·만기금리 0%, 만기 5년 조건 전환가액 15만607원 적용, 안정적 자금운영 확보

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설은 7일 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔다.

이번 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건으로 발행돼 최근 자본시장에서 보기 드문 수준의 우수한 발행 조건을 확보했다. 전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15%의 할증이 적용된 15만 607원이며, 전환가액 결정 이후 주가 조정이 이뤄지면서 실질적인 전환 프리미엄은 더욱 확대됐다.

통상 전환사채 시장에서는 높은 할증률과 리픽싱 조건 부재가 투자 매력도를 낮추는 요인으로 꼽힌다. 그럼에도 불구하고 다수의 기관투자자가 적극적으로 투자에 참여한 것은 현대건설의 우수한 신용도를 바탕으로 향후 기업가치 상승 가능성에 대한 시장의 기대가 그만큼 크다는 것을 보여주는 대목이라는 분석이다.

특히 투자자들에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권(Put Option)과 리픽싱 조건 없이 발행돼 자금 운영 안정성을 더욱 높였다. 이를 통해 현대건설은 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 안정적으로 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

현대건설은 이번 발행을 통해 확보한 자본 확충 효과를 바탕으로 재무안정성 강화 및 중장기 신용 경쟁력 제고에도 속도를 낼 계획이다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “이번 전환사채 발행 성공으로 현대건설의 미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다”며 “확보한 자금을 원전, 소형모듈원전(SMR) 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다”라고 밝혔다.

한편 현대건설 대형원전, SMR 해상풍력, 태양광 등 신재생에너지까지 사업 영역을 넓히며 에너지 중심 포트폴리오를 구축 중이다.