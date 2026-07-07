[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 여름 휴가철을 맞아 오는 10일부터 다음달 17일까지 39일간 오류·나정·봉길·관성 등 지역 해수욕장 4곳을 개장한다고 7일 밝혔다.

운영시간은 오전 9시부터 오후 7시까지며 오후 7시 이후에는 안전사고 예방을 위해 입수가 제한된다. 다만 전촌해수욕장은 올해 개장하지 않는다.

경주시는 피서객들이 안심하고 해수욕을 즐길 수 있도록 안전관리와 편의시설 정비를 마쳤다.

해수욕장별 상황실을 운영하고 안전부표와 유해생물 차단망을 설치했으며 인명구조함을 정비했다.

또 화장실과 샤워장 등 편의시설을 전면 점검하고 구명조끼 대여 컨테이너도 설치했다.

수상안전관리요원 4명과 인명구조요원 37명, 응급처치요원 4명, 해변순찰요원 4명 등 안전인력을 현장에 배치한다.

개장에 앞서 한국해양구조협회와 함께 인명구조 합동훈련을 실시하는 등 현장 대응능력도 강화했다.

주낙영 경주시장은 “시민과 관광객 모두가 안심하고 여름을 즐길 수 있도록 안전관리를 최우선으로 해수욕장을 운영하겠다”며 “쾌적한 환경과 편리한 편의시설을 제공해 다시 찾고 싶은 해양관광도시 경주를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.