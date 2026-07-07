[헤럴드경제=민성기 기자] 국가대표 출신 김진수(FC서울)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 동갑내기 동료 손흥민(LA FC)과 이재성(마인츠)을 위로했다.

김진수는 지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 하나은행 K리그1 2026 16라운드 홈 경기를 마친 뒤, 북중미 월드컵에 대한 다양한 견해를 전했다.

김진수는 이번 월드컵 대표팀에 발탁되지는 않았지만 2013년부터 2024년까지 국가대표팀에서 꾸준히 활약했던 간판선수다. 손흥민·이재성과는 1992년생 동갑내기 막역한 사이다.

대회 기간 두 선수와 연락을 주고받았다는 김진수는 “부담감이 큰 대회를 나갔고 더 느낄 위치에 있는 선수들이기에 그런 부담감을 즐기면서 했으면 좋겠다고 이야기했다”며 “끝난 뒤에는 당연히 고생했다고 말했다”고 전했다.

손흥민과 이재성이 남아프리카공화국전 선발 제외 등 출전 시간 논란이 있었던 거에 대해서는 “그런 이야기는 따로 하지 않았다”면서도 “그 선수들은 경기 출전 여부와 관계없이 팀에 보여주는 역량이 충분히 있는 선수들”이라고 설명했다. 이어 “경기를 못 나간다고 해서 꿍해있는 친구들도 아니고 개인적으로는 마지막 대회일 거라는 생각도 안 한다”고 덧붙였다.

김진수는 “선수들 모두 이대로 끝이 아니라는 생각으로 다시 일어났으면 좋겠다. 이번 대회를 통해 느낀 점들을 바탕으로 소속 팀에서 더 많이 훈련하고 성장해야 한다”고 조언했다.

그러면서 “많은 사람이 다 한국 축구를 사랑하고 응원하는 만큼, 분명히 다시 일어나고 앞으로 좋은 일이 올 것”이라고 말했다.

그는 차기 감독이 될 사람에 대해 “누가 오시더라도 자기가 원하는 축구를 얼마나 잘 구현하느냐가 중요하다”고 말했다.