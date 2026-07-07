[헤럴드경제 스포츠팀] 태국 푸켓에 위치한 라구나푸켓(Laguna Phuket)이 럭셔리 숙박을 결합한 ‘스테이 앤 플레이’ 패키지를 새롭게 선보인다.

이번 패키지는 골프 여행을 보다 쉽고 편리하게 계획할 수 있도록 마련됐으며, 여행객은 몇 번의 클릭만으로 숙박과 티타임을 한 번에 예약할 수 있다.

패키지의 핵심은 라구나골프푸켓에서의 라운드다. 열대 자연경관과 고요한 라군, 웅장한 산세를 배경으로 조성된 이 골프장은 18홀 파71 코스로 아름다운 풍광 속에서 수준 높은 라운드를 즐길 수 있다.

리조트 내 무료 셔틀 서비스를 통해 골프장까지 편리하게 이동할 수 있으며 단지 내에는 6개의 호텔 및 리조트와 35개 이상의 레스토랑, 웰니스 센터, 다양한 레저 프로그램이 마련돼 있다.

스티븐 칙 라구나골프푸켓 총지배인은 “라구나푸켓은 골퍼에게 올인원 여행 경험을 제공하는 독보적인 복합 리조트”라며 “아침에는 골프를 즐기고, 오후에는 해변에서 휴식을 취하거나 스파를 이용하고, 세계적인 레스토랑에서 미식을 경험하는 등 원하는 방식으로 일정을 구성할 수 있다. 스테이 앤 플레이 패키지는 고객이 자신의 취향에 맞춰 자유롭게 골프 여행을 설계할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공한다”라고 밝혔다.

패키지 이용 고객은 두 개의 프리미엄 호텔 가운데 하나를 선택할 수 있다. 앙사나라구나푸켓은 방타오해변의 아름다운 전망과 전용 해변 접근성을 갖춘 5성급 리조트로, 다양한 레저 시설과 웰니스 프로그램, 수준 높은 레스토랑과 바를 운영하고 있다. 카시아푸켓은 평온한 라군을 조망하는 현대적인 객실과 감각적인 분위기를 갖춘 호텔로서 여유롭고 편안한 휴식을 제공한다.

라구나푸켓은 총 6개의 호텔 및 리조트에서 1,400개 이상의 객실을 운영하고 있으며, 18홀 챔피언십 골프코스와 동남아시아 유일의 PGA골프아카데미를 갖추고 있다. 또한 푸켓 최고의 해변 가운데 하나로 손꼽히는 해안과 인접해 있어 아시아를 대표하는 골프 및 라이프스타일 복합 리조트로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다. ‘스테이 앤 플레이‘ 패키지는 라구나푸켓 공식 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.