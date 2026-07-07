만 45세 이하 청년 기준 하향 검토 영남·강원 당원 가중치 부여도 논의

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당의 8·17 전당대회에서 청년 최고위원 제도가 8년만에 다시 도입된다.

민주당 전당대회준비위원회(전준위)는 7일 국회에서 회의를 열어 이같이 결정했다고 전준위 간사인 이연희 의원이 브리핑을 통해 밝혔다. 지난 2018년 폐지된 청년 최고위원 제도가 8년 만에 부활하게 된 것이다.

민주당은 당시 전당대회를 앞두고 공식적으로 청년 최고위원 제도를 폐지했다. 이후 별도 규정 없이 당 대표가 청년 몫의 지명직 최고위원을 지명하기도 했다.

이 의원은 “청년 최고위원을 여성 최고위원을 선출하는 방식으로 할지, 별개의 쿼터를 둬서 할지, 지명직 최고위원을 청년으로 할당할지 등을 논의했고 아직 결정하지 못했다”며 “구체적 방식을 담은 안건은 9일 상정해 의결하기로 했다”고 설명했다.

이어 “기존 당헌·당규에는 청년이 만 45세 이하로 돼 있는데 39세로 하향해야 한다는 의견 개진이 있었다”며 “다음 회의에서 의결될 것”이라고 말했다.

민주당은 또 대표 선출 선거에서 지지하는 순서대로 여러 후보를 선택하는 ‘선호투표제’도 도입하기로 했다.

이 의원은 “당 대표 당선 결정 방식을 두고 선호투표와 결선투표 2가지를 논의했고 선호투표제로 결정했다”며 “1순위, 2순위, 3순위를 다 명기하는 방식이다. 뒷순위를 제외하면 바로 과반수가 나오니까 선거 결과는 당일 결정된다”고 밝혔다.

영남지역 5개 광역 시도와 강원도 등 6개 지역이 전략 지역으로 거론됐다. 이 의원은 “취약지역에 일괄적으로 가산점을 부여하기로 했고, 2배가 넘지 않는 수준에서 광역별로 표의 역전 현상이 발생하지 않도록 최소화하는 원칙을 적용하기로 논의했다”고 설명했다.

아울러 “‘원샷’ 경선이 아닌 순회 경선으로 결정했다”며 “토요일과 일요일 경선을 진행하는데, 일요일 순회 경선 때 경선 결과를 발표하기로 했다”고 덧붙였다.