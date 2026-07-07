거래소, 월간 기업가치 제고 현황 발표 코리아 밸류업 지수 6월 사상 최고치 경신 지난달 12개사 기업가치 제고 계획 공시 저PBR 기업 선정 통해 자발적 노력 유도

[헤럴드경제=김지윤 기자] 코리아 밸류업 지수가 지난달 사상 최고치를 경신한 가운데, 해당 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 순자산 총액이 4조원대로 불어난 것으로 나타났다.

한국거래소가 7일 발표한 ‘2026년 6월 월간 기업가치 제고 현황’에 따르면, 기업가치 제고를 위한 ‘코리아 밸류업 지수’는 지난달 22일 4276.72로 사상 최고치를 기록했다.

이는 지수 산출 개시 시점인 2024년 9월 30일 대비 331% 상승한 수치다. 같은 기간 코스피 상승률을 79.6%포인트 웃돌았다.

밸류업 지수는 한국거래소가 기업가치 우수기업에 대한 투자를 유도하기 위해 개발한 지수로, 기업의 규모와 수익성, 주주환원 등을 평가해 구성 종목을 선정한다.

이 지수를 추종하는 밸류업 ETF 13개 종목의 순자산 총액은 지난달 말 기준 4조2000억원으로, 2024년 11월 4일 최초 설정 대비 762% 증가했다.

지난달 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 12개사로 집계됐다.

이 중 4개사가 고배당기업에 해당했으며, 주기적 공시를 제출한 기업은 4개사였다. 주기적 공시란 공시를 제출했던 기업이 이전 공시에 대한 이행평가를 포함해 최초 공시 이후 제출한 공시를 지칭한다.

이로써 공시 기업은 총 741개가 됐다. 이중 코스피 상장사는 347개사, 코스닥 상장사는 394개사다.

공시 기업의 시가총액 비중은 전체 시장의 85.5%에 달했으며, 코스피 공시기업의 경우 코스피 시가총액의 89.4%를 차지했다.

이 밖에 상장사의 주주환원 추세는 지난달에도 계속 이어진 것으로 나타났다.

대표적으로 지난달 미래에셋증권이 3000억원 규모의 자기주식 취득을 결정했으며, 펄어비스도 173억원 규모의 자기주식 소각 등을 공시했다.

최근 3년간 상장기업의 자기주식 취득·소각 및 현금배당 규모가 증가한 가운데, 기업가치 제고 공시 이후 주주환원 계획 이행 사례가 지속적으로 나타나고 있는 것으로 풀이된다.

거래소는 향후 계획에 대해 “주가순자산비율(PBR)이 낮은 기업의 자발적인 기업가치 제고 노력을 유도하기 위해 저PBR 기업 선정 및 공표 근거를 마련했다”며 “이달 중 저PBR 기업 선정 기준, 공표 방식 등 세부 방안을 확정하고 관련 지침을 마련할 예정”이라고 말했다.

거래소는 분기 보고서를 제외한 2개 연속 정기보고서에서 PBR이 업종별 하위 20%인 상장사를 공개하는 방식을 검토 중이다. 명단 공표로 저평가주가 스스로 기업가치 제고를 위한 노력에 나서도록 이끈다는 취지다.

다만, PBR은 단기간에 끌어올릴 수 있는 요소가 아니어서 낙인에서 벗어나려면 기업의 장기적인 주주환원 강화나 수익성 개선, 자본 효율화 등 장기적 정책으로 꾸준히 노력해야 한다는 지적이 나온다.