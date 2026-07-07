오뚜기, 창작금 지원·교육·멘토링 프로그램 11월 6일까지 활동, 우수 콘텐츠는 SNS 게재

[헤럴드경제=정찬수 기자] 오뚜기가 지난 6일 대학생 진라면 서포터즈 ‘진앤지니’ 18기 발대식을 개최했다고 밝혔다.

진앤지니 18기는 7명의 외국인 유학생을 포함해 총 40명의 대학생으로 구성했다. 이들은 오는 11월 6일까지 활동을 이어간다. 올해는 한국을 찾는 외국인 관광객을 대상으로 진라면의 글로벌 인지도를 높이는 온·오프라인 캠페인 활동을 전개한다.

서포터즈 전원에게는 웰컴 굿즈 키트·팀 활동 창작금 지원·마케팅 역량 강화 실무자 교육 등 다양한 혜택이 주어진다. 우수 콘텐츠에 선발된 팀에게는 오뚜기 공식 SNS(사회관계망서비스) 업로드와 광고 지원 기회를 제공한다.

한편 ‘진앤지니’는 ‘진라면’의 ‘진’과 소원을 들어주는 요정 ‘지니’를 결합해 만든 대학생 참여형 마케팅 프로그램이다. 2012년 첫 시작 이후 지난해까지 621명의 대학생이 활동에 참여했다. 오뚜기 관계자는 “앞으로도 진라면의 브랜드 가치를 알릴 다양한 활동 기회를 제공하겠다”고 말했다.