“당정청 간 1㎜의 오차도 허용 않겠다”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이건태 더불어민주당 의원은 7일 “당·정·청 간 1㎜의 오차도 허용하지 않겠다”며 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다.

이 의원은 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “자기 정치 욕심으로 이재명 정부와 엇박자를 낸 지도부 교체는 당원들의 요구이자 이번 전당대회의 시대정신”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “대통령 지지율은 고공 행진하는데 왜 서울시장 선거 등에서 참담한 성적표를 받아 들어야 했냐”며 “국민과 당원이 민주당에 실망했던 불협화음, 이건태가 최고위원이 되는 순간 흔적도 없이 사라질 것”이라고 주장했다.

아울러 “대통령의 국정 철학과 당의 목소리를 가감 없이 연결하는 강력한 ‘명통(明通) 창구’가 되겠다”며 “전 국민이 민주당의 효능감을 느끼게 해 민주당의 지지 기반을 철옹성 같은 구조적 다수로 다져 놓겠다”고 다짐했다.

그는 “자기 정치로 분열을 키우는 사람이 아니라 포용과 실력으로 이재명 정부를 성공시키는 사람이 되겠다”며 “국정 성공과 정권 재창출을 강력하게 쟁취하는 최전방 공격수가 돼 대한민국의 위대한 도약에 한 몸 바치겠다”고 강조했다.