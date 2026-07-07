김포-사천 노선 최대 75% 할인 12일까지…7일 왕복항공권 증정

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 지역항공 모빌리티 섬에어(대표 최용덕)가 7일 김포-사천 정기노선 취항 100일을 맞이해 파격 특가 프로모션을 진행한다.

섬에어는 오는 12일까지 섬에어 웹사이트와 모바일 앱에서 탑승권 구매 시 모든 운임을 반값 할인한다. 웹사이트 내 프로모션 코드 ‘SUM100’을 이용하면 정상가뿐만 아니라 할인가, 특가 운임에도 프로모션이 적용돼 정상가의 75%까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

취항 100일차인 7일 당일에는 모든 편 탑승객을 대상으로 ‘럭키드로우 이벤트’를 진행해 섬에어 무료 왕복항공권을 증정한다.

섬에어는 지난 3월 30일 매일 4회 왕복의 김포-사천 노선 취항 후 100일 동안 출발과 도착 시간이 일정한 ‘정시성’ 95.85%를 달성하고, 만석 18회를 기록했다.

섬에어 관계자는 “이번 프로모션이 7월~10월 동안 여름휴가, 추석 등으로 경상남도와 수도권을 찾는 분들에게 희소식이 되기를 바란다”고 말했다.

섬에어 특가 프로모션에 대한 자세한 내용은 섬에어 웹사이트 및 모바일 앱 공지를 통해 확인할 수 있다. 초특가 항공권은 한정 수량으로 조기 마감될 수 있다.