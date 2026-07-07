6개월간 840시간 실무교육 제공 3500명 수료생, 500개 기업 취업

KT가 인공지능(AI)과 클라우드 분야의 청년 실무 인재를 양성하는 ‘KT 에이블스쿨’(사진) 10기 교육생을 다음 달 10일까지 모집한다.

KT는 고용노동부와 함께 운영하는 디지털 인재 교육 프로그램 에이블스쿨의 신규 교육생 모집을 시작했다고 7일 밝혔다.

지원 대상은 만 34세 이하 미취업자 가운데 4년제 대학 과정을 6학기 이상 이수한 사람이다. 10기 교육생은 오는 9월 말 입교해 6개월 동안 총 840시간의 이론·실습 교육과 프로젝트 과정을 이수한다.

교육 과정은 ‘AI 개발자’와 ‘DX 컨설턴트’ 등 2개 트랙으로 운영된다. AI 개발자 과정에서는 AI와 클라우드 기술을 활용해 기업에 필요한 서비스를 기획하고 개발하는 역량을 교육한다. DX 컨설턴트 과정은 기업의 디지털 전환 전략을 수립하고 산업 현장의 문제를 해결할 수 있는 인재를 육성하는 데 초점을 맞췄다. 박혜림 기자