조현민 한진 사장 美학술행사 참석 세계중소기업학회 세계총회 기조연설 글로벌 석학·여성 리더들과 토론진행 실질적 계약기회·투명한 평가기준 강조

조현민 한진 사장이 미국 워싱턴DC에서 열린 국제학술행사에 참석해 여성 기업의 지속 가능한 성장을 위한 최우선 실천 과제로 ‘공정한 시장 조성’과 ‘사람 중심의 상생 생태계 구축‘을 제시했다.

한진은 조 사장이 1일(현지시간) 세계 최고 권위의 중소기업 국제기구인 ‘2026 세계중소기업학회 세계총회(2026 ICSB WORLD CONGRESS)’에 글로벌 석학 및 여성 리더들과 함께 참석해 기조연설과 패널 토론을 진행했다고 7일 밝혔다.

조 사장은 미국 연방하원 의원회관인 레이번빌딩에서 열린 ‘글로벌 보이스: 국경 없는 기업가 정신’ 세션에서 기조연설을 진행했다.

조 사장은 “전 세계 어느 국가에서든 여성 경영인이 진정으로 원하는 것은 정책적 특혜가 아니라 실력으로 경쟁할 수 있는 공정한 시장”이라고 강조했다. 여성 경영인들은 단지 ‘여성’이라는 수식어 때문이 아니라, 기업 자체의 우수성과 신뢰성, 그리고 해당 비즈니스에 가장 적합한 역량을 갖추었기 때문에 선택받기를 원한다는 취지다.

이를 위해 조 사장은 ▷형식적 수사에 그치지 않는 실질적인 계약 기회 보장 ▷투명한 평가 기준 확립 ▷기업의 성장 단계에 맞춘 실효성 있는 금융 지원 등 불필요한 장벽 없는 시장 환경 조성을 역설했다.

특히 조 사장은 “여성 경영인을 단순한 보호의 대상이 아닌 ‘혁신의 주체’로 바라봐야 한다”고 강조했다. 여성 경영인들이 일자리를 창출하고, 공급망을 혁신하며, 공동체의 문제를 해결함으로써 국가 경제와 산업 패러다임의 전환을 이끄는 책임 있는 리더라는 것이다.

이어 조 사장은 “여성 경영인 지원 정책이 산업 생태계 전체를 살리는 ‘사람 중심의 기업가 정신’과 맞닿아 있다”고 진단했다. 기업가를 단순한 경제 주체로 보지 않고, 인간의 역량을 키우며 새로운 사회적 가치를 창출하는 리더로 육성해야 한다는 ICSB의 핵심 가치를 인용한 것이다.

특히, 조 사장은 “진정한 여성 경영인 지원 정책은 보호 장벽을 치는 것이 아니라 공정한 운동장을 조성하는 것”이라며 “이것이 결국 중소기업과 스타트업을 살리고 사람 중심의 기업가 정신을 실천하는 지름길이 될 것”이라고 강조했다.

아울러 조 사장은 이날 기조연설에 이어 조지워싱턴대학교 잭 모턴 오디토리움에서 세계여성경영자기구(WPO) 카밀 번스 의장의 사회로 진행된 ‘글로벌 관점의 여성 경영인’ 세션에도 패널 토론자로 참석해 심도깊은 논의를 나눴다.

세계중소기업학회(ICSB)는 전 세계 중소기업과 기업가 정신 발전을 목적으로 1955년 미국에서 창설된 세계에서 가장 오래되고 권위있는 국제 비영리 학술단체다. 매년 세계 주요도시에서 총회를 개최하는 한편, 유엔(UN) 본부에서 ‘중소기업의 날(MSMEs Day)’ 행사를 주관하는 등 글로벌 경제 생태계를 선도하고 있다.

올해 세계총회는 미국 국가 수립 250주년을 기념해 미국 워싱턴DC 연방의회 의사당과 하원의원 회관, 조지워싱턴대에서 개최됐다. 행사 전 과정은 온라인 실시간 중계를 통해 전 세계로 송출됐다.

한편, 조 사장은 최근 경기도 백암지점에서 진행한 화재 대응 훈련 현장을 찾아 훈련 전 과정을 참관하며 실무자들의 응급 상황 대응 능력을 점검하는 등 그룹 구성원들과의 소통 창구를 넓히는 데 적극 나서고 있다.

리튬배터리 화재 발생 상황을 가정해 치러진 이번 대응 훈련에서 조 사장은 반복적인 위기 대응 훈련을 통한 실질적인 안전 확보의 중요성을 거듭 강조했다. 서재근 기자