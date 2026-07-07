베트남 ‘아세안 K-푸드페어’를 가다 국내기업·동남아바이어 380社 참여 1512건 상담·3300만弗 계약·MOU

“2012년 베트남에 떡볶이를 처음 수입한 뒤 유통하고 있다. 이제는 김과 라면, 건강기능식품 등 다른 한국식품으로도 품목을 계속 넓혀가려고 한다.”

베트남 식품 수입업체 푹틴푸드의 팜태희 대표는 지난 3일 베트남 하노이 국립컨벤션센터(NCC)에서 열린 ‘아세안 K-푸드페어’에서 한국 수출기업과 상담을 마친 뒤 이렇게 말했다. 한 손에는 K-푸드제품 카탈로그가, 다른 손에는 한국 기업들의 명함이 들려 있었다.

이날 상담장 곳곳에서 바이어들이 소스와 음료, 건강기능식품, 간편식 등을 직접 맛보고 성분표를 살펴보며 가격과 최소 주문물량(MOQ), 현지 맞춤형 생산가능성을 꼼꼼히 확인했다. “샘플을 먼저 보내달라” “2차 미팅을 진행하자”는 대화도 끊이지 않았다. 정부가 내건 K-푸드 수출 160억달러 목표를 향한 국내 식품기업들의 치열한 영업 현장이었다

올해 행사는 처음으로 ‘2026 하노이 한류박람회’와 함께 열리며 바이어 대상 수출 상담(B2B)과 소비자 체험(B2C)을 동시에 선보였다. 농림축산식품부와 산업통상부가 한국농수산식품유통공사(aT), 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 함께 마련한 이번 행사에는 식품·화장품·생활용품·패션 분야 국내 기업 107개사와 베트남을 비롯한 동남아 바이어 280여개사가 참가했다.

참가기업 가운데 F&S식품도 바이어들과 쉴 새 없이 상담을 이어갔다. OEM(주문자상표부착생산)·ODM(제조자개발생산) 방식으로 조미료를 생산하는 이 회사는 이틀 동안 20여개 업체와 상담을 진행했다. 베트남뿐 아니라 인도네시아와 말레이시아 바이어들로부터 할랄제품 문의도 이어졌다. 유기농마루 역시 시장 확대 가능성을 확인했다. 수출 1년 만에 100만달러를 달성한 이 회사는 곤약젤리를 앞세워 바이어 상담 17건을 진행했고, 3만달러 규모의 업무협약(MOU)도 했다. 행사장에서 진행된 바이어 상담은 사흘간 1512건에 달했고 이는 3300만달러 규모의 계약과 MOU로 이어진 것으로 집계됐다. 전시장에서는 K-푸드를 직접 체험하려는 소비자들로 발 디딜 틈이 없었다. 푸드테크 특별관의 ‘한강라면’ 조리기 앞에는 차례를 기다리는 줄이 길게 늘어섰고 한국 과자와 음료를 손에 든 방문객들이 행사장을 오갔다. 매운라면과 냉동컵밥, 할랄 떡볶이, 에이드 등을 소개하는 부스마다 제품을 살펴보려는 발길이 이어졌고 글로벌 NEXT K-푸드 특별관에서는 십원빵과 크림찹쌀떡 등 수출 유망품목 앞에서 설명을 듣거나 제품을 살펴보는 모습이 눈에 띄었다.

QR코드 설문에 참여한 방문객들은 K-뷰티 메이크업 체험과 포토부스를 이용하고 유자·대추음료를 맛봤다. 한국 조미료를 활용한 요리경연이 펼쳐질 때마다 객석에서는 환호성이 터졌다.

하노이=양영경 기자