내보험찾아줌서 조회·청구 가능 지난해 3.2조 환급·건당 평균 404만원 우편·모바일 안내…고령층 홍보 병행도

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융위원회는 생명보험협회, 손해보험협회, 서민금융진흥원과 함께 소비자가 찾아가지 않은 숨은보험금을 돌려주기 위해 대대적인 안내와 홍보에 나선다고 7일 밝혔다.

숨은보험금은 지급 금액이 확정됐지만 소비자가 청구하지 않은 보험금을 말한다. 소비자가 보험금 발생 사실 자체를 모르거나, 적립이자율이 낮아진다는 사실을 인지하지 못해 찾아가지 않는 경우가 대부분이다.

숨은보험금 규모는 매년 감소하고 있다. 2022년 말 12조4000억원이던 숨은보험금 규모는 ▷2023년 말 12조1000억원 ▷2024년 말 11조2000억원을 거쳐 지난해 말 10조3000억원까지 줄었다. 지난해에만 3조 2470억원, 80만건이 소비자에게 환급됐다. 1건당 평균 환급액은 404만원이다.

유형별로는 ▷중도보험금 1조8992억원 ▷만기보험금 1조1394억원 ▷휴면보험금 1465억원 ▷사망보험금 619억원 순이었다.

금융위는 행정안전부 협조로 보험계약자 등의 최신 주소를 확인한 뒤 이달부터 우편과 모바일 전자고지, 유선 등을 통해 개별 안내를 시작한다. 서민금융진흥원과는 유튜브 홍보, 동영상 송출, 기념품 배포 등 대국민 홍보도 함께 진행한다.

특히 올해는 비대면 금융거래에 익숙하지 않은 고령층을 겨냥한 홍보도 강화한다. 소비자단체와 연계해 숨은보험금 확인 방법을 직접 시연하는 등 오프라인 홍보로 고령층의 접근성을 높인다는 방침이다.

숨은보험금은 생명보험협회와 손해보험협회가 공동 운영하는 ‘내보험찾아줌’ 누리집에서 본인인증만 거치면 누구나 조회·청구할 수 있다. 보험 가입 내역 조회는 물론, 상속인이 피상속인의 보험계약을 확인하는 것도 가능하다.

한편, 내보험찾아줌은 2017년 금융위와 보험업계가 구축한 서비스로, 이후 여러 차례 기능이 개선돼왔다. 2018년에는 조회 후 보험사 온라인 청구시스템으로 바로 연결되는 시스템이 도입돼 소비자 편의성이 한층 높아진 바 있다.