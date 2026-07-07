영문 로고 ‘Paik’s DABANG’ 적용, 브랜드 정체성 재정비 8월 도쿄 1호점 출점…연내 일본 2호점과 추가 진출 검토

[헤럴드경제=정찬수 기자] 더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방이 신규 BI(브랜드 아이덴티티·사진)를 공개하고, 글로벌 시장을 공략한다고 7일 밝혔다.

기존 한글 중심 로고에서 영문 브랜드명인 ‘Paik’s DABANG’을 강조한 BI는 해외 소비자들이 쉽게 다가서도록 기획했다. ‘다방(DABANG)’을 영문 표기에도 그대로 살려 한국의 대중적인 커피 문화를 상징하는 정체성을 강조했다. 커피 원두를 형상화한 ‘P’ 디자인도 돋보인다.

빽다방은 올해 8월 일본 도쿄에 1호점 출점을 목표로 준비하고 있다. 연내 일본 2호점을 추가로 열 계획이다. 중국·대만·미국 등 진출 가능성과 사업 모델도 다각도로 검토 중이다.

신규 BI가 적용된 간판은 본사 지원을 바탕으로 전국 매장에 순차 변경할 계획이다. 빽다방 20주년을 기념해 특별 신메뉴 출시와 고객 참여형 프리퀀시 이벤트도 준비하고 있다.

더본코리아 관계자는 “이번 BI 개편은 빽다방이 국내를 넘어 글로벌 시장에서 더 많은 고객을 만나기 위한 브랜드 정비의 일환”이라며 “합리적인 커피 경험과 친근한 브랜드 이미지를 알릴 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.