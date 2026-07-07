[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 여름철 우기 안전사고를 예방하기 위해 지난 6일 부산 사상구에 위치한 ‘경보센트리안 3차’ 분양보증 이행사업장의 안전점검을 실시했다고 7일 밝혔다.

해당 사업장은 사업자의 사업 포기로 분양보증 사고가 발생한 뒤 이번 달 내 잔여공사가 재개될 예정으로, 이번 안전점검은 건설현장 관리를 통해 분양계약자를 위한 HUG의 보증책임을 충실히 이행하기 위한 현장경영의 일환으로 진행되었다.

최인호 HUG 사장은 여름 집중호우와 태풍에 대비한 침수 방지 시설의 정비 상태를 확인하고, 누전 사고 예방을 위해 배전함을 점검하는 등 현장의 안전 실태를 꼼꼼히 살폈다. 또 신속한 공사 재개를 위해 철저한 안전관리가 중요함을 강조했다.

최 사장은 “사업장이 분양보증 사고로 공사가 중단되었던 곳인 만큼 차질 없는 잔여공사를 위해 공정을 철저히 관리하고 안전관리를 강화하여 무사고 현장을 조성해 줄 것”을 당부하며 “HUG는 신속한 보증 이행을 통해 입주 예정자들이 하루빨리 새 보금자리에 입주할 수 있도록 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 HUG는 이번 부산 사업장을 포함한 전국 13곳의 보증이행 사업장에 대해 하절기 안전점검을 실시할 예정이다. 또 지난 5월에는 전세사기 예방을 위해 ‘전세사기 예방 릴레이 캠페인’인을 진행하기도 했다.