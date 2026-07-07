[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵에 출전한 프랑스 축구 국가대표팀 간판 스트라이커 킬리안 음바페가 파라과이 상원의원의 인종차별 발언에 분노했다.

음바페는 7일(한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “직위에 어울리지 않는 비열한 여성”이라며 자신을 향해 인종차별 발언을 한 파라과이 진보급진당 소속 셀레스테 아마리야 상원의원을 향해 비판의 메시지를 날렸다.

그는 “당신은 이번 대회에서 열정과 명예를 보여준 파라과이를 대표해서는 안 된다”며 “당신의 인종차별로 인해 전 세계는 파라과이 선수들이 이뤄낸 여정을 잊어버리고, 자국 이미지를 최악으로 만드는 무능한 여성을 떠올리게 됐다”고 지적했다.

그러면서 “당신 같은 사람들이 전 세계에 증오와 인종차별을 퍼뜨리도록 결코 내버려두지 않을 것”이라고 단호한 입장을 밝혔다.

앞서 아마리야 의원은 지난 5일 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전에서 파라과이가 프랑스에 패배한 이후 SNS에 음바페를 향해 “이 짐승은 글을 쓰는 법조차 배우지 못했다”며 인종차별적 발언을 일삼았다.

그는 “모유 대신 코코넛을 빨아먹었고, 아마 알고 있는 가장 똑똑한 존재는 침팬지일 것”이라며 “프랑스인 행세를 하는 식민지 출신 카메룬인”이라는 비난도 서슴지 않았다.

또한 “오만하고, 못생겼다”면서 “많은 사람들이 파라과이 선수들을 비판하는 이유는 경기 후 음바페의 뺨을 후려치지 않았기 때문”이라고 쓰기도 했다.

프랑스는 지난 5일 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전에서 파라과이를 상대로 1-0 승리를 거두며 8강 진출에 성공했다. 음바페는 페널티킥으로 결승골을 넣었다.

경기 결과만큼 양 팀의 경기는 내내 날카로운 신경전이 이어지며 팽팽했다. 파라과이 골키퍼 오를란도 힐은 경기 종료 후 악수를 청했지만 음바페는 이를 무시했고, 힐은 음바페를 향해 공을 던져 등을 맞추기도 했다.

아마리야 의원은 이에 동조해 이같은 감정적 발언을 쏟아냈으나 파라과이 내부에서조차 지지받지 못했다.

파라과이 정부는 아마리야 의원의 발언에 대해 “우리나라가 추구하는 평화로운 공존, 인간 존엄성에 대한 존중이라는 가치와 원칙에 위배되는 행위”라고 지적하며 선을 긋기도 했다.

프랑스 정부는 즉각 반발했다. 마리나 페라리 프랑스 스포츠부 장관은 “그 의원이 음바페를 표적으로 삼은 것은 우리 팀 주장이 보여주는 모든 가치와 프랑스가 옹호하는 자유·평등·박애를 공격한 것과 다름없다”고 했다.

프랑스축구협회는 “완전히 혐오스럽고 용납할 수 없는 발언”이라며 이 사안을 프랑스 사법당국에 고발하겠다고 밝혔다.