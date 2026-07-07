윤리위, 징계 대상자 심의 착수 친한계·오세훈·조경태 등 대상 당내선 ‘징계=내부총질’ 우려도

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘 중앙윤리위원회가 ‘해당 행위’로 접수된 당원들에 대한 징계 심의에 착수하면서 당내 갈등이 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 ‘복당 없는 영구 제명’ 가능성까지 언급하며 강경 대응 기조를 이어갔지만, 당 안팎에서는 “징계 정치에서 벗어나야 한다”는 비판도 커지는 분위기다.

7일 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 개혁성향 모임 ‘대안과 미래’ 조찬 회동에 참석한 의원들은 윤리위 징계 가능성에 대해 “이해할 수 없다. 공감대가 필요하다”고 입을 모았다. 이들은 6·3 지방선거 이전부터 장 대표 사퇴를 요구하면서 당 지도부를 비판해오고 있다.

간사인 이성권 의원은 조찬 모임 후 기자들과 만나 “장 대표가 주도한 징계를 통한 뺼셈정치는 이미 지난 지방선거 전에 사법부의 판결로 그 효력을 잃었다”며 “노선 차이를 인정하지 않고 공포정치, 징계정치를 하는 것에 반대하며 다수 국민의 인식에 반하는 행위를 지속할 시에는 좌시하지 않을 것”이라고 밝혔다.

같은 당 송석준 의원은 이날 “총선 때 스탠스 변화가 필요하다”며 “대통합의 길로 가야하는데 징계는 내부총질”이라고 비판했다. 안상훈 의원은 “정치라는 것은 풀어가야 하는데 계속 갈등이 조장되는 것 같아 안타깝다”고 말했다.

윤리위는 전날 오후 여의도 중앙당사에서 비공개 전체회의를 열고 징계 회부 요청서를 검토했다. 대상자에는 지난 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재보선에서 한동훈 무소속 의원을 도왔던 의원들이 포함됐다. 또한 장동혁 대표의 사퇴를 공개적으로 촉구했던 개혁성향 모임 ‘대안과 미래’ 소속 의원들에 대한 징계 요청서도 포함해 수십 건이 접수됐다.

또한, 오세훈 서울시장에 대한 징계 요청서도 접수된 것으로 알려졌다. 오 시장이 재선거 요구에 침묵하고 장 대표를 조롱했다는 내용이다. 국민의힘 몫인 박덕흠 국회부의장에 대해 낙선 운동을 했다는 의혹을 받는 조경태 의원도 심의 대상자다.

장 대표는 전날 최고위원회의에서 “심각한 해당행위는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지할 필요가 있다”고 발언한 것으로 전해졌다. 다만, 박성훈 수석대변인은 한 의원 등 이미 제명된 인사에 대해서도 소급 적용되는 것이냐는 질문에는 “최고위 회의 등을 통해 지도부가 결정할 사안”이라고 답했다.

당 안팎에서는 ‘징계 정치’가 부작용을 야기할 것이라는 우려도 나온다. 김준일 시사평론가는 이날 CBS 라디오에 출연해 “장 대표 지지자들이 징계를 요청하고, 장 대표가 임명한 윤민우 윤리위원장이 이걸 심의하고, 최종적으로는 장 대표가 있는 최고위원회에서 결정하는 것이 뭐하는 것인지 잘 모르겠다”고 평가했다.

당내 중진인 성일종 의원은 MBC 라디오 인터뷰에서 “모든 당원들이 의견을 내고 징계를 요구할 수도 있다”면서도 “내용을 정확하게 파악해서 당에 어떠한 피해가 있었는지에 대한 여러가지 상황들이 정리가 돼야 한다”고 강조했다.